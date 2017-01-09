Ankara'dan Halepliler için bir tır yardım malzemesi

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ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Halep'i açlıktan insanlığı utançtan kurtaralım" kampanyası kapsamında toplanan bir tır yardım malzemesi, Suriye'ye gönderildi.

Hayrat Vakfı Çubuk Şubesince başlatılan ve Çubuk Belediyesinin destek verdiği kampanyada Haleplilere ulaştırılmak amacıyla 5 ton un, 5 ton kuru gıda, 100 battaniye, elektrikli ısıtıcı, kışlık kıyafet ve ayakkabıdan oluşan yardım malzemeleri ile 10 bin lira toplandı.

Yardım malzemelerinin yüklendiği tırın uğurlanması amacıyla, ilçedeki Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi.

Hayrat Vakfı Çubuk Temsilcisi Abdurrahim Olmuş, törende yaptığı konuşmada, kampanyada bir tır insani yardım malzemesi ile 10 bin lira para toplandığını belirterek, hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Toplanan para ile Halepliler için un satın alınacağını anlatan Olmuş, oradakilerin bir yandan savaşın ağır koşullarıyla bir yandan da kışın soğuğuyla mücadele ettiklerini söyledi. Olmuş, "Bu kardeşlerimizle aramızda mesafeler olsa da yardımlarla onlarla bir bağ kurmuş oluyoruz. Ağırlaşan kış şartları yüzünden kardeşlerimiz daha çok yardıma ihtiyaç duymakta." dedi.

Suriye'de insanlık dramı yaşandığına işaret eden Olmuş, "Oradaki Müslüman kardeşlerimiz yaşam savaşı veriyor. Onlar orada imtihandan geçerken bizler de burada onlara yardım konusunda imtihandayız. Kardeşlerimiz için bizler de elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Allah da kardeşlerimize yardım eder. Bir an önce bu zulümler biter." şeklinde konuştu.

Yardım tırı, okunan dualarla Suriye'ye yola çıktı.