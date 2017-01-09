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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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TKBL Federasyon Kupası sahibini Bursa'da bulacak

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:19
TKBL Federasyon Kupası sahibini Bursa'da bulacak

BURSA (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Federasyon Kupası finalleri yarın Bursa'da başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş ile Basketbol İl Temsilcisi Ömer Emre Bayer, turnuvaya ilişkin Ördekli Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Bilet fiyatlarını 5 lira olarak belirlediklerini ifade eden Özgümüş, "Bursalı basketbolseverleri turnuvayı izlemek üzere tribünlere davet ediyoruz. Çok çekişmeli bir turnuva bizi bekliyor. Takımlara da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Basketbol İl Temsilcisi Ömer Emre Bayer de tüm takımlara sakatlıksız bir turnuva diledi.

Daha sonra organizasyonda mücadele edecek Edremit Belediyesi Gürespor, Bornova Beckerspor, İstanbulgücü, Urla Belediyesi, OGM Orman Gençlik, Kırçiçeği Bodrum Basketbol, Çankaya Üniversitesi ile Orduspor'un antrenörleri ile takıp kaptanları kupayla ilgili olarak görüşlerini aktardı.

Toplantının sonunda takım kaptanları kupa ile basın mensuplarına poz verdi.

TKBL Federasyon Kupası, 13 Ocak Cuma günü sahibini bulacak.

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