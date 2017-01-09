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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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"Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:19

SAMSUN (AA) - Havza ilçesinde, "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında temin edilen 55 ton un, bölgeye yollandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca yürütülen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası çerçevesinde Havza Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Havza Şubesi iş birliği ile toplanan 55 ton unun bölgeye gönderilmesi için ilçe meydanında uğurlama töreni düzenlendi.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Halepliler için dua edildi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, yaptığı konuşmada, kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Suriye'deki iç savaşın bir an önce bitmesi en büyük temennimiz. Dünyada ne kadar zulüm gören varsa Türkiye hep onların yanında olmuştur. Bu nedenle de Türkiye hep hedef tahtasındadır. Bugün ülkemizde gördüğümüz terör faaliyetleri, aslında bu faaliyetlerin özeti ve sonucudur. Ama bizler Türkiye ve Türk halkı olarak her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmaya devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi korusun."

Havza Müftüsü İlyas Akyazı da kampanyaya vatandaşların da destek verdiğini ifade ederek, "Halkımızın yardımları ile bin 70 çuval un toplandı. Bu yardımlar mazlum ve mağdur Halep halkına bu kış gününde bir umut olacaktır. Yardımlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Halepli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere yetkilere teslim edilecek." diye konuştu.

Daha sonra yapılan duanın ardından un yüklü tırlar bölgeye uğurlandı.

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