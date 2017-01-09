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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve İran'la Moskova'da düzenlediğimiz toplantı ve diğer görüşmelerle ...
09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve İran'la Moskova'da düzenlediğimiz toplantı ve diğer görüşmelerle Astana sürecinin zeminini hazırladık. Şu an devam eden ateşkes, kırılgan olmasına, pek çok ihlallerle karşılaşılmasına rağmen, çok önemli bir fırsat penceresidir. Uzun bir dönemden sonra Suriye'de siyasi süreç aracılığıyla barışın sağlanması noktasında bir umut belirmiştir. Bunun heba edilmemesi için çalışmaya devam edeceğiz."