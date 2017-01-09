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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dış politikamızı dar, kurumsal ve ideolojik kalıplara, 'bekle gör'lere, ...
09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dış politikamızı dar, kurumsal ve ideolojik kalıplara, 'bekle gör'lere, 'acaba kim ne der', bunlara mahkum edemeyiz. Stratejik etkinliği hedefleyen, girişimci ve vicdani diplomasi anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. 'Önce tedbir sonra tevekkül' diyerek önlem almalı, devrede kalmalı, aktif çaba göstermeliyiz."