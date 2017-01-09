ANTALYA (AA) - Antalya'da 13-15 Ekim 2017 tarihlerinde "Gloria Ironman (demir adam) 70.3 Turkey" adıyla düzenlenecek triatlon yarışları için kayıtlar başladı.
Gloria Sports Arena'dan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılmak isteyenler "Global Ironman" internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.
Yılda yaklaşık 150 bin sporcunun katılımıyla 23'ü Avrupa, 19'u Asya ve 52'si ABD'de olmak üzere dünyanın 94 farklı yerinde gerçekleştirilen yarışların, Türkiye'deki etabına 2 binden fazla sporcunun katılması bekleniyor.
Belek'teki tesislerde gerçekleştirilmesi planlanan organizasyon, 1,9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet, 21,1 kilometre koşu etaplarından oluşuyor.