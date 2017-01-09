09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çatıdan düşen kar, otomobili kullanılamaz hale getirdi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:38
Çatıdan düşen kar, otomobili kullanılamaz hale getirdi

MUŞ (AA) - Muş'ta park halindeki otomobil, binanın çatısında biriken kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde park halinde bulunan, özel firmaya ait 23 BJ 519 plakalı otomobilin üzerine, binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Firma çalışanı Ömer Faruk Adanur, "Çatıların temizlendiğini sanıyorduk ancak sadece ön tarafı temizlemişler. Aracı iş yerinin önüne park ettik. İçerde oturduğumuz sırada büyük bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda aracın kullanılamaz hale geldiğini gördük. Çok şükür, kimseye bir zarar gelmedi." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MUŞ'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Kimlik Bildirme Sistemine dahil olmayanlara para cezası
YEREL

KİMLİK BİLDİRME SİSTEMİNE DAHİL OLMAYANLARA PARA CEZASI
Kaymakam Kırlı'dan teşekkür mesajı
YEREL

KAYMAKAM KIRLI'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
Eksi 15 derecede çöplerden yanmamış kömürleri topluyorlar
YEREL

EKSİ 15 DERECEDE ÇÖPLERDEN YANMAMIŞ KÖMÜRLERİ TOPLUYORLAR
İstanbul'dan Hasköy'e giyim yardımı
YEREL

İSTANBUL'DAN HASKÖY'E GİYİM YARDIMI
Muş'ta &quot;Teröre lanet&quot; yürüyüşü
YEREL

MUŞ'TA "TERÖRE LANET" YÜRÜYÜŞÜ
Vali Yavuz'dan çifte mesaj
YEREL

VALİ YAVUZ'DAN ÇİFTE MESAJ
Buz sarkıtları tehlike oluşturuyor
YEREL

BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR
Çatıda biriken kar kütlesi aracın üzerine düştü
YEREL

ÇATIDA BİRİKEN KAR KÜTLESİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Telefonla konuşmak için soğukta tepeye çıkıyorlar
YEREL

TELEFONLA KONUŞMAK İÇİN SOĞUKTA TEPEYE ÇIKIYORLAR
Doğu'da besicilerin kış çilesi
YEREL

DOĞU'DA BESİCİLERİN KIŞ ÇİLESİ
Muşlular 'Sarıkamış Şehitleri' için yürüdü
YEREL

MUŞLULAR 'SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ' İÇİN YÜRÜDÜ