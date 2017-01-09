Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri

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ANKARA (AA) - TBMM Genel Kurulunda görüşülecek anayasa değişiklik teklifini protesto için Meclis'e gitmek isteyen gruplara izin verilmedi.

Bazı CHP'li milletvekilleri, Ankara Barosu'ndan avukatlar ve farklı sivil toplum hareketlerinden oluşan gruplar, anayasa değişiklik teklifini protesto için Genelkurmay kavşağına geldi.

Güvenlik önlemleri çerçevesinde TBMM'ye giden ana caddelerin bariyerle kapatılması, Meclis ve civarındaki kurumlarda çalışanlar dışındakilerin bölgeye alınmaması nedeniyle grubun Genelkurmay kavşağından ileriye gitmesine izin verilmedi.

Polis tarafından Milli Müdafaa Caddesi'ne kadar uzaklaştırılan gruplara, direnmeleri üzerine müdahalede bulunuldu. Bu sırada polise şişe atan bir kişi gözaltına alındı.

Bazı CHP'li milletvekilleri, duruma tepki göstererek grubun açıklama yapması için yetkililerle görüştü. Emniyet yetkililerince, alınan karar doğrultusunda sadece vekillerin oluşturulan güvenlik bölgesine girişlerine izin verileceği, bunun dışında kimsenin eylem ve açıklama yapmasına izin verilmeyeceği milletvekillerine iletildi.

Meclis çevresinden uzaklaştırılan Ankara Barosuna kayıtlı bazı avukatlar Emniyet Genel Müdürlüğü önünde açıklama yapmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine açıklamayı Ankara Barosu binasında yapacaklarını belirten grup, bölgeden ayrıldı.