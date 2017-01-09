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SAMSUN (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Samsun'da toplanan yardım malzemelerini taşıyan 33 tır, bölgeye yola çıktı.

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Batıpark'ta düzenlenen uğurlama töreninde, yardım toplanmasına öncülük eden Diyanet İşleri Başkanlığı camiasına ve Samsun halkına teşekkür etti.

Peygamber şehri Halep'in şimdi yangın yeri olduğunu dile getiren Şahin, "Halepli kardeşlerimiz şimdi muhacir oldular. Cenabıhak bize de ensar olma görevi yükledi. Onun için ensar görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Gıda, giyim, ne tarz yardım gerekiyorsa, gerekirse kanımızdan onlara kan vereceğiz. Onları mağdur duruma düşürmeyeceğiz. Yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Şahin, Samsun'da, bulundukları ülkelerden ayrılmak zorunda kalan 16 bin misafirin yaşadığını sözlerine ekledi.

İl Müftüsü Veysel Çakı da 33 tır giyecek ve gıda yardımı toplandığını belirterek emeği geçen Türkiye Diyanet Vakfı ve müftülük çalışanları ile hayır sahiplerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gıda ve giyecek bulunan 33 tırlık yardım konvoyu dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.