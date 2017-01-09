Sanayi üretim endeksi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dördüncü çeyrekte yükselişe geçen sanayi üretiminin kasım ayında çok az da olsa 2015 yılının üzerinde gerçekleştiğini, bunun bir başarı olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılı kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksini değerlendirdi.

Sanayi üretim endeksinde kasım ayındaki artışın az da olsa 2015 yılının üzerinde olduğunu belirten Zeytinoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle daralan sanayi üretiminin toparlanma eğiliminde olduğunu vurguladı.

Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksinin geçen aya göre aynı kalsa da 2015 yılı kasım ayına göre yüzde 2,7 artış gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üçüncü çeyrek, temmuz ayındaki kalkışmanın ekonomide daraltıcı etkisinin en fazla hissedildiği dönem olmuştu. Ve üçüncü çeyrek sanayi üretim endeksini yüzde 1,9 küçülmeyle kapamıştık. Dördüncü çeyrekte yükselişe geçen üretimimiz, kasım ayında çok az da olsa 2015 yılının üzerindedir. Sanayi üretiminde 2015’ün üstünde kalmamız başarı. Bu artışın büyümeye katkısının, hizmet sektörünün zayıflığı nedeniyle sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Ana sanayi gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,6 ile dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti. Yıllık en yüksek artış ise yüzde 7,4 ile sermaye malı imalatında oldu. Bunu ümit verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz."

Aralık ayındaki elektrik kesintilerinin üretim kaybına yol açtığını belirten Zeytinoğlu, "Aralık ayında yaşanan elektrik kesintilerinin sadece bölgemizdeki sanayide tahmini 150-300 milyon lira arasında zarar değil ama üretim kaybına yol açtığını düşünüyoruz. Bu kaybın önümüzdeki ay üretim endeksine olumsuz yansıyacağını düşünüyoruz, ancak endekse ne kadar etki edeceğini tahmin edemiyoruz." ifadesini kullandı.

