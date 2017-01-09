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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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"Bursaspor'a yakışan transferler olacak"

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:56


ANTALYA (AA) - Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-2 gün içinde birkaç transfer yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeşil-beyazlıların Side'de kamp yaptığı otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Hamzaoğlu, açıklamada bulundu.

Transferde ağır kaldıklarını düşünenlerin olabileceğini belirten Hamzaoğlu, "Herkes transferi hızlı geliştirirken biz yavaş hareket ediyoruz. Sebebi, yaşadığımız sakatlıkların dönüşünün nasıl olacağını görmemiz gerektiğindendir. Normalde bugüne bırakmazdık. Yavaş hareket ediyoruz ama ihtiyacımız olan oyunculara gitmekten yanayız. Sanırım 1-2 gün içinde birkaç transfer haberi vereceğiz. Bursaspor'a yakışan transferler olacak." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nden Rumen golcü Bogdan Stancu'yu istediğini aktaran 46 yaşındaki teknik adam, "Stancu transferi için Gençlerbirliği'yle görüşüyoruz. Eğer uygun şartlarda başkanlar anlaşırsa transfer gerçekleşir. Stancu istediğim bir oyuncu. İhtiyacımız olan bir oyuncu tipi. Olmazsa başka alternatiflerimiz var. Çin liginden Fildişi Sahilli oyuncu Evrard Kouassi de iyi bir oyuncu, istiyoruz. Başka teklifler de var. Kendisini Bursa'ya davet ettik." diye konuştu.


- "Sonraki sezonlar için şampiyonluk sürpriz olmaz"


Hamzaoğlu, gelecek sezon olmasa da sonraki sezonlar için şampiyonluğa ulaşmalarının sürpriz sayılmayacağını aktardı.

Sadece bu seneyi değil gelecek sezonları da düşünerek hareket ettiklerini vurgulayan Hamzaoğlu, "Sonraki yıllara da planlamalar yapıyoruz. Önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynayacağız demek için erken olabilir. Sonraki sezonlar içinse sürpriz olmaz." şeklinde görüş belirtti.


- "Yanlış yapma lüksümüz yok"


Hamzaoğlu, Bursaspor için bu sezonu geçiş yılı olarak kabul ettiklerini ve hata yapma lükslerinin olmadığını dile getirdi.

Sezonun ilk bölümünü 5. bitirmelerinin herkesi heyecanlandırdığını kaydeden Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezon başında 'Bursaspor'un geçiş yılı.' demiştik. Hem mali hem de sportif olarak. Aynı şekilde devam ediyoruz. İlk 5'in içindeyiz diye daha yukarılara hedef koyup bunun için transferlerde hata yapmak istemiyoruz. Asla bu, yukarıları hedeflemiyoruz anlamına gelmesin. Daha sağlam adımlarla çıkmak istiyoruz. Hem transferde hem de yol haritamızda yanlış yapma lüksümüz yok."

Kariyerinde ilk defa bir takımda bu kadar sakatlığa şahit olduğunu anlatan Hamzaoğlu, bunun da ligin ilk bölümündeki oyunlarına yansıdığını vurguladı.


- "Necid'e üzülüyorum"


Hamza Hamzaoğlu, fazla forma şansı vermediği Tomas Necid için üzüldüğünü, oyuncunun iyi bir takım bulması durumunda ayrılmasına yeşil ışık yaktıklarını söyledi.

Necid'in çok iyi karaktere sahip olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "Necid adına üzülüyorum ama Kubilay'ın performansı ortada. Eğer iyi bir takım çıkarsa gidip orada oynamasını arzu ediyoruz. Sonuçta milli takım oyuncusu. Çok düzgün bir çocuk. Oynatamadığım için üzülüyorum ama o da güzel özelliklerini göstereceği bir yer bulursa gidebilir. Olmazsa bizim oyuncumuz ve kendisini değerlendireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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