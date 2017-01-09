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YANGON (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin incelemelerde bulunacak.

Yetkililer, Lee'nin 12 gün sürecek Myanmar ziyareti kapsamında bugün Kaçin eyaletindeki Myitkyina ve Hpakant kasabalarında, hükümet ve etnik isyancılar arasındaki çatışmalardan kaçan binlerce kişinin sığındığı geçici kampları gezeceğini söyledi.

Raportörün daha sonra, Nepido'da Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ve Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile bir araya geleceği kaydedildi.



Arakan bölgesel hükümetinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine, Lee'nin eyaleti de ziyaret edeceğini söyleyerek "Lee, Maungdaw kasabasını ziyaret edecek ve süregelen çatışmalardan etkilenen halkla görüşecek." dedi.

Söz konusu yetkili, Lee'nin geçen yıl bölgedeki sınır karakollarına düzenlenen saldırılarla ilişkisi olduğu şüphesiyle tutuklu bulunanlarla görüşmesine izin verilip verilmeyeceğinin henüz belli olmadığını belirtti.

Suu Çii hükümetinin davetiyle ülkeye beşinci kez "bilgi toplama ziyareti" düzenleyen Lii, hazırlayacağı raporu, İnsan Hakları Konseyine mart ayında sunacak.



Arakan eyaletinde 9 Ekim'de sınır karakollarına düzenlenen saldırılarda 13'ü güvenlik görevlisi 29 kişi ölmüştü. Saldırıların ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilmiş, operasyon başlatılmıştı.

Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana eyalette 400 Arakanlı Müslüman'ın öldüğünü belirtirken Myanmar hükümeti ölü sayısının 86 olduğunu savunmuştu.

Sınır karakollarının bulunduğu Maungdaw ve Yathay Taung kasabalarında nüfusun çoğunluğunu Birleşmiş Milletler tarafından dünyada en fazla zulüm gören topluluk olarak tanımlanan Arakan Müslümanları oluşturuyor.

Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce Rohingya bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.