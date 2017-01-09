Muş'ta FETÖ/PDY soruşturması

MUŞ (AA) - Antalya'da sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan kişi Muş'ta gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.
Açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve ilimizde ikamet ettiği tespit edilen bir kişi 5 Ocak 2017'de yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.