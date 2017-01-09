Evinin bahçesinde kardan hayvan figürleri yaptı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde kardan tavşan ve köpek figürleri yaptı.

Korubaşı Mahallesi'nde oturan 51 yaşındaki Erol Uzuner'in yaptığı kardan hayvan figürleri, mahalledeki çocukların ilgi odağı oldu.

Uzuner, AA muhabirine, her yıl kardan hayvan figürleri yaptığını belirterek, "Geçen yıl timsah, kuş, köpek balığı, fok figürleri yapmıştım. Bu yıl da torunlarımın isteği üzerine tavşan ve köpek figürü yaptım." diye konuştu.

Bahçesindeki kardan hayvanların özellikle çocukların dikkatini çektiğini kaydeden Uzuner, bir figürü 4-5 saatte tamamladığını söyledi.

Bazı vatandaşlar da çocuklarıyla kardan hayvanların önünde fotoğraf çektirdi.