Meteorolojik uyarı

ANKARA (AA) - Muğla ve çevresinde yarın sağanak ve yoğun kar yağışı görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabahtan itibaren Muğla'nın kıyı kesimlerde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak; Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı görüleceği bildirildi.
Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, sel, su baskını, yıldırım, buzlanma, soba ve doğal gaz zehirlenmesi tehlikelerine karşı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.