Sivas-Malatya karayolu ulaşıma açıldı

SİVAS (AA) - Kar ve tipi nedeniyle dün ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya karayolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Sivas'ın Kangal ile Malatya'nın Hekimhan ilçeleri arasında etkili olan kar ve tipi nedeniyle dün ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya karayolunda zincirli araçların geçişine izin verilmeye başlandı.
Kontrollü olarak ulaşıma açılan karayolunda, kar ve tipi etkisini sürdürüyor.
Öte yandan, Kangal-Gürün, Kangal-Divriği, Divriği-Arapgir, Suşehri-Şerefiye-Zara, Suşehri-Polat deresi - İmranlı, Soğuk Çermik-Doğanşar, Kurtlapa ve Çırçır yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.