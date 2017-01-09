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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilere hitap etti

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:28

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz nasıl içeride hainler ile vatan aşıklarını ayırmış, ayrıştırmışsa dışarıda da aynı görevi icra etti. Bu hadise dostlarımız ve müttefiklerimiz için de turnusol kağıdı oldu. Bunu da çok açık, net gördük. Bakınız o gece milletimiz canını hiçe sayarak demokrasiyi savunurken on yıllardır bize insan hakları, özgürlük ve demokrasi dersi verenler zamana oynamış, bekle-gör politikası izlemişlerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Büyükelçiler Konferansı için Ankara'da bulunan büyükelçilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde öğle yemeği verdi.

Büyükelçilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, milletin evine, bu gazi mekana tekrar hoş geldiniz." dedi.

Konferansa teşrif eden misafirlere katkıları, teklifleri ve fikirleri için şükranlarını sunan Erdoğan, "Artık geleneksel hale gelen, hariciye teşkilatımız yanında diğer kurum ve kuruluşlarımız için de çok geniş bir istişare zemini oluşturan bu konferansın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Konferans için belirlenen "2023'e doğru: Milli Değerler ve Kürüsel Hedefler" temasını son derece isabetli bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip milletimiz için cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 yılı bir mihenk taşıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 için büyük ve iddialı hedefler ortaya koyduklarını ve bu doğrultuda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "İnşallah 2023 aynı zamanda bizi 2053 ve 2071 vizyonumuza taşıyacak bir sıçrama noktası olacaktır. Dünyadaki ve bölgemizdeki tüm sıkıntılara, tüm badirelere rağmen bu hedefleri ulaşılabilir görüyor adeta bir milli seferberlik ruhuyla gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 2023 yılının aynı zamanda 1523'te Reisül Küttaplığın tesisiyle temelleri atılan hariciye teşkilatının kuruluşunun da 500. seneyi devriyesi olduğunu hatırlattı. Erdoğan, "Türkiye'nin diplomatik kabiliyetine hayran kalan çevrelerin bu köklü ve rafine birikimi hep örnek aldıklarını biliyorum. Aynı şekilde sizlerin de bir nakkaş hassasiyetiyle özünde bilgi, kabiliyet, fedakarlık ve özgüven gerektiren ve vazifenizi icra ederken 5 asırlık hariciye, 2 bin 200 yıllık da devlet geleneğimizin getirdiği o birikimle hareket edeceğinize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi ve küresel ölçekte bir aktör olabilmesi noktasında hariciyeye önemli mesuliyetlerin düştüğüne işaret eden Erdoğan, "Sadece sizler değil farklı alanlarda Türkiye'nin dış politika vizyonunu hayata geçiren TİKA, YTB, AFAD, Kızılay, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı gibi kuruluşlarımız da bu süreçte hayati roller üstleniyor. İnşallah önümüzdeki 6 yılı en güzel, en verimli şekilde değerlendirerek, el birliği içinde çalışarak hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

- "Bu çete tarihimizin en alçak terör eylemini gerçekleştirmiştir"

Geçen yıl konferans dolayısıyla büyükelçilere hitap ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlere hitap ederken Türkiye aleyhine çalışan odaklar arasında FETÖ'ye ayrı bir yer vermiştim. Bu şer şebekesinin diğer terör örgütlerini geride bırakan bir ihanet çizgisine sahip olduğunu ifade etmiştim. 15 Temmuz gecesi yaşananlar maalesef dile getirdiğim endişeleri teyit etmiş, bizi haklı çıkarmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi elbette tarihimizde devlete ve millete yapılmış ilk ihanet değildir. Fakat hedefleri, uygulayıcıları ve sonuçları itibarıyla bu darbe girişimi en sinsi, en pervasız, en büyük ihanettir.

'Himmet, hizmet, diyalog ve eğitim' diyerek devletimiz içinde örgütlenen, takiye yaparak kendini gizleyen, milletimizin malını, mülkünü, evlatlarını gasbeden bu çete tarihimizin en alçak terör eylemini gerçekleştirmiştir. Her şey zıddı ile kaim, ihanet ne kadar büyükse onun karşısında milletin kıyamı da bir o kadar azametli oldu. 15 Temmuz gecesi kadını erkeği, genci yaşlısı her görüşten, her hayat tarzından insanıyla tüm Türkiye adeta şaha kalktı. O gece milletimiz canı pahasına iradesine, hükümetine, devletine sahip çıktı ve bu alçak darbe girişimini boşa çıkardı."

Darbe girişimi sırasında 29'u külliye çevresinde olmak üzere 248 vatan evladının darbeciler tarafından şehit edildiğini ve 2 bin 193 vatandaşın da yaralanarak gazi olduğuna işaret eden Erdoğan, "Şimdi iddianameler tamamlandıkça, ifadeler, itiraflar geldikçe hem ihanetin büyüklüğünü hem de milletin ortaya koyduğu mücadeleyi daha iyi anlıyor, çok daha iyi görüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Böyle güçlü bir devletin cumhurbaşkanı olduğum için bununla şeref duyuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz böyle bir badireyi atlattığı için ne kadar şükretsek az. Dünyaya örnek olacak bir demokrasi destanı yazdığı için milletimizle ne kadar iftihar etsek de az. Ben şahsen böyle bir aziz milletin evladı olduğum için, böyle güçlü bir devletin cumhurbaşkanı olduğum için bununla şeref duyuyorum, Allahıma hamdediyorum. Sizlerin de dünyanın dört bir tarafında devletimizi, cumhurbaşkanını temsil edilen büyükelçiler olarak başınız dik yürüdüğünüzü biliyorum." diye konuştu.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen, şükran ve minnetle andığı gazilere de şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"15 Temmuz nasıl içeride hainler ile vatan aşıklarını ayırmış, ayrıştırmışsa dışarıda da aynı görevi icra etti. Bu hadise dostlarımız ve müttefiklerimiz için de turnusol kağıdı oldu. Bunu da çok açık, net gördük. Bakınız o gece milletimiz canını hiçe sayarak demokrasiyi savunurken on yıllardır bize insan hakları, özgürlük ve demokrasi dersi verenler zamana oynamış, bekle-gör politikası izlemişlerdir. Kara gün dostluğunu ilk anlardan itibaren ispat eden belli ülkeler dışında dayanışma ve destek mesajları ancak darbe teşebbüsü başarısız olduktan sonra gelmeye başlamıştır.

Bir defa Tiananmen Meydanı'nda tankların önüne dikilenleri taltif yağmuruna boğanlar Kızılay Meydanı'nda, Şehitler Köprüsü'nde, Kazan'da ve daha birçok yerde yaşanan kahramanlık hikayelerini görmezden gelmişlerdir. Çıplak elleriyle tankları durduranlar, uçaklara, helikopterlere meydan okuyanlar bu çevrelerce ademe mahkum edilmişlerdir. Ben burada sadece empati eksikliğinden bahsetmiyorum, çok daha vahim bir durumdan yani kayıtsızlıktan, umursamazlıktan, hatta darbenin başarılı olmasını ummaktan bahsediyorum. Bunları da biliyoruz, kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı ikircikli tavrın darbecilere karşı alınan yasal tedbirler konusunda da devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri ve onların mensupları için gösterilen hassasiyet, darbenin en büyük mağduru olan milletimizden, şehit ve gazilerimizden esirgeniyor. Gözü yaşlı çocuklar, yüreği dağlanmış analar, bir ömür gönlü buruk kalacak eşler hiçbir şekilde gündeme gelmiyor, getirilmiyor. Bizim yaşadığımız hadiselerin onda birine bile maruz kalmayanların aldığı önlemler ortadayken anayasamıza ve uluslararası hukuka uygun olarak hayata geçirdiğimiz olağanüstü hal ve diğer tedbirler ilk günlerden itibaren bu çevreler tarafından insafsızca, acımasızca eleştiriliyor."

(Sürecek)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadelede Türk toplumu yalnız değildir. Aynı sorunla muhatap olan diğer Müslüman toplumlar ve göçmen gruplarla el ele verip, çok geniş bir cephede birlikte mücadele etmeliyiz. Dünyanın her yerinde ülkemize ve vatandaşlarımıza karşı şiddeti, terörü, nefreti teşvik ve tahrik eden mihraklarla kapsamlı bir hukuk, halkla ilişkiler ve sivil toplum mücadelesini yurt dışında yürütmeliyiz.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "İSLAM KARŞITLIĞI VE KÜLTÜREL IRKÇILIKLA MÜCADELEDE TÜRK TOPLUMU YALNIZ DEĞİLDİR. AYNI SORUNLA MUHATAP OLAN DİĞER MÜSLÜMAN TOPLUMLAR VE GÖÇMEN GRUPLARLA EL ELE VERİP, ÇOK GENİŞ BİR CEPHEDE BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ. DÜNYANIN HER YERİNDE ÜLKEMİZE VE VATANDAŞLARIMIZA KARŞI ŞİDDETİ, TERÖRÜ, NEFRETİ TEŞVİK VE TAHRİK EDEN MİHRAKLARLA KAPSAMLI BİR HUKUK, HALKLA İLİŞKİLER VE SİVİL TOPLUM MÜCADELESİNİ YURT DIŞINDA YÜRÜTMELİYİZ."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;DEAŞ, FETÖ ve bölücü örgütlerden gelen tehditlere karşı müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'ni kararlı, güçlü ve tereddütsüz bir biçimde yanımızda görmek istiyoruz. Yeni Başkan Trump'ın 20 Ocak'ta görevi almasıyla özellikle birlikte karşılıklı diyaloğu hızlandıracağımıza inanıyorum. Bilhassa bölgesel konularda Sayın Trump ile anlayış birliğine vararak kısa zamanda mesafe kaydedeceğimize inanıyorum.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DEAŞ, FETÖ VE BÖLÜCÜ ÖRGÜTLERDEN GELEN TEHDİTLERE KARŞI MÜTTEFİKİMİZ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'Nİ KARARLI, GÜÇLÜ VE TEREDDÜTSÜZ BİR BİÇİMDE YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ. YENİ BAŞKAN TRUMP'IN 20 OCAK'TA GÖREVİ ALMASIYLA ÖZELLİKLE BİRLİKTE KARŞILIKLI DİYALOĞU HIZLANDIRACAĞIMIZA İNANIYORUM. BİLHASSA BÖLGESEL KONULARDA SAYIN TRUMP İLE ANLAYIŞ BİRLİĞİNE VARARAK KISA ZAMANDA MESAFE KAYDEDECEĞİMİZE İNANIYORUM."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Dış politikamızı dar, kurumsal ve ideolojik kalıplara, 'bekle gör'lere, 'acaba kim ne der', bunlara mahkum edemeyiz. Stratejik etkinliği hedefleyen, girişimci ve vicdani diplomasi anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. 'Önce tedbir sonra tevekkül' diyerek önlem almalı, devrede kalmalı, aktif çaba göstermeliyiz.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DIŞ POLİTİKAMIZI DAR, KURUMSAL VE İDEOLOJİK KALIPLARA, 'BEKLE GÖR'LERE, 'ACABA KİM NE DER', BUNLARA MAHKUM EDEMEYİZ. STRATEJİK ETKİNLİĞİ HEDEFLEYEN, GİRİŞİMCİ VE VİCDANİ DİPLOMASİ ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMELİYİZ. 'ÖNCE TEDBİR SONRA TEVEKKÜL' DİYEREK ÖNLEM ALMALI, DEVREDE KALMALI, AKTİF ÇABA GÖSTERMELİYİZ."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Rusya ve İran'la Moskova'da düzenlediğimiz toplantı ve diğer görüşmelerle Astana sürecinin zeminini hazırladık. Şu an devam eden ateşkes, kırılgan olmasına, pek çok ihlallerle karşılaşılmasına rağmen, çok önemli bir fırsat penceresidir. Uzun bir dönemden sonra Suriye'de siyasi süreç aracılığıyla barışın sağlanması noktasında bir umut belirmiştir. Bunun heba edilmemesi için çalışmaya devam edeceğiz.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "RUSYA VE İRAN'LA MOSKOVA'DA DÜZENLEDİĞİMİZ TOPLANTI VE DİĞER GÖRÜŞMELERLE ASTANA SÜRECİNİN ZEMİNİNİ HAZIRLADIK. ŞU AN DEVAM EDEN ATEŞKES, KIRILGAN OLMASINA, PEK ÇOK İHLALLERLE KARŞILAŞILMASINA RAĞMEN, ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT PENCERESİDİR. UZUN BİR DÖNEMDEN SONRA SURİYE'DE SİYASİ SÜREÇ ARACILIĞIYLA BARIŞIN SAĞLANMASI NOKTASINDA BİR UMUT BELİRMİŞTİR. BUNUN HEBA EDİLMEMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Son dönemde DEAŞ ile mücadele konusunda, maalesef müttefiklerimizin ve koalisyon odaklarının sınıfta kaldıklarını ifade etmek istiyorum. Güney sınırımız boyunca bir terör koridorunun veya terör örgütlerinin yuvalandığı kurtarılmış bölgelerin oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Milli güvenliğimizi ilgilendiren konularda masada ve sahada olmaya kesinlikle devam edeceğiz. Öte yandan, Irak'taki gelişmelere de kayıtsız kalmadık, kalmıyoruz ve kalmayacağız.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "SON DÖNEMDE DEAŞ İLE MÜCADELE KONUSUNDA, MAALESEF MÜTTEFİKLERİMİZİN VE KOALİSYON ODAKLARININ SINIFTA KALDIKLARINI İFADE ETMEK İSTİYORUM. GÜNEY SINIRIMIZ BOYUNCA BİR TERÖR KORİDORUNUN VEYA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YUVALANDIĞI KURTARILMIŞ BÖLGELERİN OLUŞMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ. MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ İLGİLENDİREN KONULARDA MASADA VE SAHADA OLMAYA KESİNLİKLE DEVAM EDECEĞİZ. ÖTE YANDAN, IRAK'TAKİ GELİŞMELERE DE KAYITSIZ KALMADIK, KALMIYORUZ VE KALMAYACAĞIZ."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bir yandan FETÖ ile cebelleşirken diğer yandan da bölücü örgütle, DEAŞ'la ve DHKP-C ile mücadele ediyoruz. Bu terör örgütlerinin amacı, ülkemizi inanç ve etnik köken üzerinden bir çatışmanın içine çekmektir. Toplumumuzun farklı kesimlerini hedef aldıkları saldırılarla bu örgütler, Suriye ve Irak'taki ateşi ülkemize taşımaya çalışıyorlar. Misafirlerimizi hunharca katlederek ülkemizi bilhassa turizm yönünden yaralamak istiyorlar. Tüm gayretlerine rağmen, tüm pervasızlıklarına rağmen, medya, siyaset, akademi içindeki bazı kendini bilmezlerden aldıkları açık desteğe rağmen hamdolsun şimdiye kadar bunu başaramadılar.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BİR YANDAN FETÖ İLE CEBELLEŞİRKEN DİĞER YANDAN DA BÖLÜCÜ ÖRGÜTLE, DEAŞ'LA VE DHKP-C İLE MÜCADELE EDİYORUZ. BU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN AMACI, ÜLKEMİZİ İNANÇ VE ETNİK KÖKEN ÜZERİNDEN BİR ÇATIŞMANIN İÇİNE ÇEKMEKTİR. TOPLUMUMUZUN FARKLI KESİMLERİNİ HEDEF ALDIKLARI SALDIRILARLA BU ÖRGÜTLER, SURİYE VE IRAK'TAKİ ATEŞİ ÜLKEMİZE TAŞIMAYA ÇALIŞIYORLAR. MİSAFİRLERİMİZİ HUNHARCA KATLEDEREK ÜLKEMİZİ BİLHASSA TURİZM YÖNÜNDEN YARALAMAK İSTİYORLAR. TÜM GAYRETLERİNE RAĞMEN, TÜM PERVASIZLIKLARINA RAĞMEN, MEDYA, SİYASET, AKADEMİ İÇİNDEKİ BAZI KENDİNİ BİLMEZLERDEN ALDIKLARI AÇIK DESTEĞE RAĞMEN HAMDOLSUN ŞİMDİYE KADAR BUNU BAŞARAMADILAR."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;FETÖ'nün manipülasyonlarına ve süreci sulandırma çabalarına karşı daima müteyakkız olacağız. Adalet terazisine halel getirmeden, sapla samanı karıştırmadan, masumla suçluyu iyi ayırt ederek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "FETÖ'NÜN MANİPÜLASYONLARINA VE SÜRECİ SULANDIRMA ÇABALARINA KARŞI DAİMA MÜTEYAKKIZ OLACAĞIZ. ADALET TERAZİSİNE HALEL GETİRMEDEN, SAPLA SAMANI KARIŞTIRMADAN, MASUMLA SUÇLUYU İYİ AYIRT EDEREK MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Sığınma hakkı, Suriyeli masumlardan, Arakanlı mazlumlardan, Afganistanlı, Afrikalı gariplerden esirgenirken Fetocu ve PKK'lı teröristlere altın tepside sunuluyor. Canını kurtarmak için bir tas çorba için kapılarına gelenleri kovanlar, darbecilere ve azılı teröristlere sahip çıkmaktadır. 'Dost' demeye dilim varmıyor ama en azından müttefik bildiğimiz ülkelere yakıştıramadığımız bu tablo karşısında elbette üzülüyoruz. Bakıyorsunuz şu anda ülkemizde kara listede olup kaçan Feto Terör Örgütünün mensubu, Amerika'da bir üniversiteye rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem iştir, bu nasıl bir şeydir? &quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "SIĞINMA HAKKI, SURİYELİ MASUMLARDAN, ARAKANLI MAZLUMLARDAN, AFGANİSTANLI, AFRİKALI GARİPLERDEN ESİRGENİRKEN FETOCU VE PKK'LI TERÖRİSTLERE ALTIN TEPSİDE SUNULUYOR. CANINI KURTARMAK İÇİN BİR TAS ÇORBA İÇİN KAPILARINA GELENLERİ KOVANLAR, DARBECİLERE VE AZILI TERÖRİSTLERE SAHİP ÇIKMAKTADIR. 'DOST' DEMEYE DİLİM VARMIYOR AMA EN AZINDAN MÜTTEFİK BİLDİĞİMİZ ÜLKELERE YAKIŞTIRAMADIĞIMIZ BU TABLO KARŞISINDA ELBETTE ÜZÜLÜYORUZ. BAKIYORSUNUZ ŞU ANDA ÜLKEMİZDE KARA LİSTEDE OLUP KAÇAN FETO TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MENSUBU, AMERİKA'DA BİR ÜNİVERSİTEYE REKTÖR OLARAK ATANABİLİYOR. BU NE MENEM İŞTİR, BU NASIL BİR ŞEYDİR? "
Ankara'dan Halepliler için bir tır yardım malzemesi
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ANKARA'DAN HALEPLİLER İÇİN BİR TIR YARDIM MALZEMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Sinsi bir kanser hücresi gibi içimizde büyüyen, son 25 yıldır dünyayı bir ahtapot gibi saran böyle bir örgütle mücadele muhakkak kolay değildir. Bu mücadele, uzun zaman ve mesai alacaktır ama biz asla pes etmeyecek, rehavete kapılmayacağız.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "SİNSİ BİR KANSER HÜCRESİ GİBİ İÇİMİZDE BÜYÜYEN, SON 25 YILDIR DÜNYAYI BİR AHTAPOT GİBİ SARAN BÖYLE BİR ÖRGÜTLE MÜCADELE MUHAKKAK KOLAY DEĞİLDİR. BU MÜCADELE, UZUN ZAMAN VE MESAİ ALACAKTIR AMA BİZ ASLA PES ETMEYECEK, REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;15 Temmuz, nasıl içeride hainler ile vatan aşıklarını ayırmış, ayrıştırmışsa, dışarıda da aynı görevi icra etti. Bu hadise, dostlarımız ve müttefiklerimiz için de turnusol kağıdı oldu. Bunu çok açık, net gördük.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "15 TEMMUZ, NASIL İÇERİDE HAİNLER İLE VATAN AŞIKLARINI AYIRMIŞ, AYRIŞTIRMIŞSA, DIŞARIDA DA AYNI GÖREVİ İCRA ETTİ. BU HADİSE, DOSTLARIMIZ VE MÜTTEFİKLERİMİZ İÇİN DE TURNUSOL KAĞIDI OLDU. BUNU ÇOK AÇIK, NET GÖRDÜK."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;15 Temmuz darbe girişimi elbette tarihimizde devlete ve millete yapılmış ilk ihanet değildir. Fakat hedefleri, uygulayıcıları ve sonuçları itibariyle bu darbe girişimi, en sinsi, en pervasız, en büyük ihanettir. 'Himmet, hizmet, diyalog ve eğitim' diyerek, devletimiz içinde örgütlenen, takiye yaparak kendini gizleyen, milletimizin malını, mülkünü, evlatlarını gasp eden bu çete, tarihimizin en alçak terör eylemini gerçekleştirmiştir.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ ELBETTE TARİHİMİZDE DEVLETE VE MİLLETE YAPILMIŞ İLK İHANET DEĞİLDİR. FAKAT HEDEFLERİ, UYGULAYICILARI VE SONUÇLARI İTİBARİYLE BU DARBE GİRİŞİMİ, EN SİNSİ, EN PERVASIZ, EN BÜYÜK İHANETTİR. 'HİMMET, HİZMET, DİYALOG VE EĞİTİM' DİYEREK, DEVLETİMİZ İÇİNDE ÖRGÜTLENEN, TAKİYE YAPARAK KENDİNİ GİZLEYEN, MİLLETİMİZİN MALINI, MÜLKÜNÜ, EVLATLARINI GASP EDEN BU ÇETE, TARİHİMİZİN EN ALÇAK TERÖR EYLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR."