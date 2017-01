Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilere hitap etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz nasıl içeride hainler ile vatan aşıklarını ayırmış, ayrıştırmışsa dışarıda da aynı görevi icra etti. Bu hadise dostlarımız ve müttefiklerimiz için de turnusol kağıdı oldu. Bunu da çok açık, net gördük. Bakınız o gece milletimiz canını hiçe sayarak demokrasiyi savunurken on yıllardır bize insan hakları, özgürlük ve demokrasi dersi verenler zamana oynamış, bekle-gör politikası izlemişlerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Büyükelçiler Konferansı için Ankara'da bulunan büyükelçilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde öğle yemeği verdi.

Büyükelçilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, milletin evine, bu gazi mekana tekrar hoş geldiniz." dedi.

Konferansa teşrif eden misafirlere katkıları, teklifleri ve fikirleri için şükranlarını sunan Erdoğan, "Artık geleneksel hale gelen, hariciye teşkilatımız yanında diğer kurum ve kuruluşlarımız için de çok geniş bir istişare zemini oluşturan bu konferansın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Konferans için belirlenen "2023'e doğru: Milli Değerler ve Kürüsel Hedefler" temasını son derece isabetli bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip milletimiz için cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 yılı bir mihenk taşıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 için büyük ve iddialı hedefler ortaya koyduklarını ve bu doğrultuda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "İnşallah 2023 aynı zamanda bizi 2053 ve 2071 vizyonumuza taşıyacak bir sıçrama noktası olacaktır. Dünyadaki ve bölgemizdeki tüm sıkıntılara, tüm badirelere rağmen bu hedefleri ulaşılabilir görüyor adeta bir milli seferberlik ruhuyla gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 2023 yılının aynı zamanda 1523'te Reisül Küttaplığın tesisiyle temelleri atılan hariciye teşkilatının kuruluşunun da 500. seneyi devriyesi olduğunu hatırlattı. Erdoğan, "Türkiye'nin diplomatik kabiliyetine hayran kalan çevrelerin bu köklü ve rafine birikimi hep örnek aldıklarını biliyorum. Aynı şekilde sizlerin de bir nakkaş hassasiyetiyle özünde bilgi, kabiliyet, fedakarlık ve özgüven gerektiren ve vazifenizi icra ederken 5 asırlık hariciye, 2 bin 200 yıllık da devlet geleneğimizin getirdiği o birikimle hareket edeceğinize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi ve küresel ölçekte bir aktör olabilmesi noktasında hariciyeye önemli mesuliyetlerin düştüğüne işaret eden Erdoğan, "Sadece sizler değil farklı alanlarda Türkiye'nin dış politika vizyonunu hayata geçiren TİKA, YTB, AFAD, Kızılay, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı gibi kuruluşlarımız da bu süreçte hayati roller üstleniyor. İnşallah önümüzdeki 6 yılı en güzel, en verimli şekilde değerlendirerek, el birliği içinde çalışarak hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

- "Bu çete tarihimizin en alçak terör eylemini gerçekleştirmiştir"

Geçen yıl konferans dolayısıyla büyükelçilere hitap ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlere hitap ederken Türkiye aleyhine çalışan odaklar arasında FETÖ'ye ayrı bir yer vermiştim. Bu şer şebekesinin diğer terör örgütlerini geride bırakan bir ihanet çizgisine sahip olduğunu ifade etmiştim. 15 Temmuz gecesi yaşananlar maalesef dile getirdiğim endişeleri teyit etmiş, bizi haklı çıkarmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi elbette tarihimizde devlete ve millete yapılmış ilk ihanet değildir. Fakat hedefleri, uygulayıcıları ve sonuçları itibarıyla bu darbe girişimi en sinsi, en pervasız, en büyük ihanettir.

'Himmet, hizmet, diyalog ve eğitim' diyerek devletimiz içinde örgütlenen, takiye yaparak kendini gizleyen, milletimizin malını, mülkünü, evlatlarını gasbeden bu çete tarihimizin en alçak terör eylemini gerçekleştirmiştir. Her şey zıddı ile kaim, ihanet ne kadar büyükse onun karşısında milletin kıyamı da bir o kadar azametli oldu. 15 Temmuz gecesi kadını erkeği, genci yaşlısı her görüşten, her hayat tarzından insanıyla tüm Türkiye adeta şaha kalktı. O gece milletimiz canı pahasına iradesine, hükümetine, devletine sahip çıktı ve bu alçak darbe girişimini boşa çıkardı."

Darbe girişimi sırasında 29'u külliye çevresinde olmak üzere 248 vatan evladının darbeciler tarafından şehit edildiğini ve 2 bin 193 vatandaşın da yaralanarak gazi olduğuna işaret eden Erdoğan, "Şimdi iddianameler tamamlandıkça, ifadeler, itiraflar geldikçe hem ihanetin büyüklüğünü hem de milletin ortaya koyduğu mücadeleyi daha iyi anlıyor, çok daha iyi görüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Böyle güçlü bir devletin cumhurbaşkanı olduğum için bununla şeref duyuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz böyle bir badireyi atlattığı için ne kadar şükretsek az. Dünyaya örnek olacak bir demokrasi destanı yazdığı için milletimizle ne kadar iftihar etsek de az. Ben şahsen böyle bir aziz milletin evladı olduğum için, böyle güçlü bir devletin cumhurbaşkanı olduğum için bununla şeref duyuyorum, Allahıma hamdediyorum. Sizlerin de dünyanın dört bir tarafında devletimizi, cumhurbaşkanını temsil edilen büyükelçiler olarak başınız dik yürüdüğünüzü biliyorum." diye konuştu.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen, şükran ve minnetle andığı gazilere de şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"15 Temmuz nasıl içeride hainler ile vatan aşıklarını ayırmış, ayrıştırmışsa dışarıda da aynı görevi icra etti. Bu hadise dostlarımız ve müttefiklerimiz için de turnusol kağıdı oldu. Bunu da çok açık, net gördük. Bakınız o gece milletimiz canını hiçe sayarak demokrasiyi savunurken on yıllardır bize insan hakları, özgürlük ve demokrasi dersi verenler zamana oynamış, bekle-gör politikası izlemişlerdir. Kara gün dostluğunu ilk anlardan itibaren ispat eden belli ülkeler dışında dayanışma ve destek mesajları ancak darbe teşebbüsü başarısız olduktan sonra gelmeye başlamıştır.

Bir defa Tiananmen Meydanı'nda tankların önüne dikilenleri taltif yağmuruna boğanlar Kızılay Meydanı'nda, Şehitler Köprüsü'nde, Kazan'da ve daha birçok yerde yaşanan kahramanlık hikayelerini görmezden gelmişlerdir. Çıplak elleriyle tankları durduranlar, uçaklara, helikopterlere meydan okuyanlar bu çevrelerce ademe mahkum edilmişlerdir. Ben burada sadece empati eksikliğinden bahsetmiyorum, çok daha vahim bir durumdan yani kayıtsızlıktan, umursamazlıktan, hatta darbenin başarılı olmasını ummaktan bahsediyorum. Bunları da biliyoruz, kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı ikircikli tavrın darbecilere karşı alınan yasal tedbirler konusunda da devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri ve onların mensupları için gösterilen hassasiyet, darbenin en büyük mağduru olan milletimizden, şehit ve gazilerimizden esirgeniyor. Gözü yaşlı çocuklar, yüreği dağlanmış analar, bir ömür gönlü buruk kalacak eşler hiçbir şekilde gündeme gelmiyor, getirilmiyor. Bizim yaşadığımız hadiselerin onda birine bile maruz kalmayanların aldığı önlemler ortadayken anayasamıza ve uluslararası hukuka uygun olarak hayata geçirdiğimiz olağanüstü hal ve diğer tedbirler ilk günlerden itibaren bu çevreler tarafından insafsızca, acımasızca eleştiriliyor."

