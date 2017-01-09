Kocaeli'de eylem hazırlığındaki PKK/KCK üyelerinin yakalanması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğüne yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne yönelik eylem amacıyla elde edilen keşif bilgisi ile fotoğrafları terör örgütü PKK/KCK'ya verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan L.A, M.D, F.A. ve C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 23 Aralık'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında zanlıların aldıkları talimat doğrultusunda, ağustos ayında Emniyet Müdürlüğünün çevresinde keşif ve fotoğraflama çalışması yaptığı belirlenmişti. Kuzey Irak bölgesiyle bağlantılı oldukları belirlenen şüpheliler, Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı.