Gaziantep'ten Haleplilere yardım

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde "Halep İçin Uzat Elini" kampanyası kapsamında toplanan bir tır un ve bulgur, Suriye'ye gönderildi.

Beşir Derneği, TÜMSİAD Şubesi ve Semerkand Vakfı tarafından temin edilen yardımların gönderilmesi dolayısıyla ilçe merkezinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Beşir Derneği Nizip Temsilcisi Mehmet Akif Sezer, Halep halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve onların yanında olduklarını göstermek için kampanya düzenlediklerini söyledi.

Türkiye genelinde 12 noktada oluşturulan toplama ve transfer depolarında yardımların tasnifi ve ihtiyaca göre sevkiyatını yaptıklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Diğer sivil toplum kuruluşlarımızın da desteğiyle temin ettiğimiz 12 bin 480 kilogram un ve 12 bin 640 kilogram bulguru tırımıza yükleyerek Halep'e gönderiyoruz. Daha önce de 27 bin 680 kilogram un yüklü tırı göndermiştik. Kampanyalarımız devam edecek. 3. tır sevkiyatını da kısa sürede yapmayı planlıyoruz. Bu kampanyaya destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Daha sonra yardım tırı, bölgeye uğurlandı.