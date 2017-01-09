Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilere hitap etti

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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ, FETÖ ve bölücü örgütlerden gelen tehditlere karşı müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'ni kararlı, güçlü ve tereddütsüz bir biçimde yanımızda görmek istiyoruz. Yeni Başkan Trump'ın 20 Ocak'ta görevi almasıyla özellikle birlikte karşılıklı diyaloğu hızlandıracağımıza inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Büyükelçiler Konferansı için Ankara'da bulunan büyükelçilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde öğle yemeği verdi.

Büyükelçilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret ayağının oluşturulmadığı hiçbir ilişkinin sürdürülebilirliğinin tesis edilemeyeceğini vurguladı.

Bunun için tüm büyükelçilerin bulundukları ülkelerle ticari ilişkileri geliştirmeye büyük önem vermelerini isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yani sizler, bulunduğunuz ülkelerde adeta bu işin, elinde pazarlama çantası olan elemanları olarak görev icra etmeniz lazım.

Bunu Japonlar, çok çok başarılı bir şekilde yaparlar. Belediye başkanıydım, beni sık sık ziyaret ederler, kendi iş adamlarını alır bize gelirlerdi, Başbakan oldum keza öyle. Aynı şekilde bizim büyükelçilerimizin de bu adımları atmaları gerekir ve yoğun bir şekilde bakanlarımızın ziyaretleri buralarda netice almaya yönelik adımlar olmalı. 2017, bu bakımdan çok önemli."

- "Dünya beşten büyüktür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında ülkeyi yoğun bir dış politika gündeminin beklediğine işaret ederek, bu hafta içinde Kıbrıs'ta çözüm açısından kritik önemde müzakerelerin yürütüleceğini belirtti.

Avrupa Birliği ile ilişkiler bakımından bazı hususların altını çizmekte fayda gördüğünü ifade eden Erdoğan, şu görüşlere yer verdi:

"Dünya beşten büyüktür. Avrupa da Avrupa Birliği'nden büyüktür. Avrupa Birliği'nin tam üyelik sürecine verdiğimiz öncelik değişmemiştir. Avrupa Birliği, halen ülkemiz için stratejik bir tercihtir. Bir taraftan bu hedef doğrultusunda adımlar atarken, Birliğin ülkemize yönelik tutarsızlıklarına, çifte standartlı politikalarına da 'eyvallah' demeyiz. Çabalar, ancak karşılıklı olursa, adımlar iki taraflı atılırsa anlamlıdır.

Geçtiğimiz yıla, özellikle Suriyeli kardeşlerimizin ölümü göze alarak çıktıkları o tehlikeli yolculukların son bulması için Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz çabalar sayesinde olumlu bir havayla gelmiştik. Maalesef bu olumlu havanın devamı gelmedi. Avrupa Birliği'nin artık göç mutabakatı bağlamındaki taahhütlerini yerine getirmesi, ipe un sermekten vazgeçmesi gerekiyor.

Olumlu gündem noktasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine öncelik verilmesi de isabetli olacaktır. Ayrıca Avrupa Birliği tarafından getirilen zirve önerisini de olumlu buluyorum."

- ABD ile ilişkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ilişkilerin ise ziyadesiyle hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadelede karşılaştığımız sıkıntılar, Obama yönetiminin son yıllarda ortaya koyduğu bazı tercihlerle birleşmiş ve hem kamuoyumuzda, hem siyasette tartışma konusu haline gelmiştir. DEAŞ, FETÖ ve bölücü örgütlerden gelen tehditlere karşı müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'ni kararlı, güçlü ve tereddütsüz bir biçimde yanımızda görmek istiyoruz. Yeni Başkan Trump'ın 20 Ocak'ta görevi almasıyla, özellikle birlikte karşılıklı diyaloğu hızlandıracağımıza inanıyorum. Bilhassa bölgesel konularda Sayın Trump ile anlayış birliğine vararak kısa zamanda mesafe kaydedeceğimize inanıyorum."

(Sürecek)