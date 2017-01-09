KUDAKA Genel Sekreteri Demirdöğen:

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BAYBURT (AA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, her ile marka değer katabilecek, oradaki üretim ve istihdam sorununu çözebilecek bir çalışma yapacaklarını, bütün yatırım senaryolarını bunun üzerine kuracaklarını söyledi.

Demirdöğen, KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi'nde düzenlediği basınla tanışma toplantısında, göreve yaklaşık bir ay önce başladığını belirterek, bu sürede edindiği izlenime göre Erzurum-Erzincan-Bayburt illerini kapsayan kalkınma ajansının finansmanının paylaşımında ciddi sıkıntılar oluştuğunu ifade etti.

Erzurum-Erzincan-Bayburt illerini kapsayan KUDAKA'nın kuruluşundan bugüne kadar finansman dağılımı incelendiğinde Erzurum'a yüzde 50, Erzincan'a yüzde 30, Bayburt'a ise yüzde 20'lik bir dağılım yapıldığını dile getiren Demirdöğen, "Bu dağılımı nüfusa oranladığınızda normal gibi görülebilir ama kalkınma açısından hesaplarsanız bunun tersi bir dağılım olması gerekiyor. Yani az gelişmiş yerleri daha fazla geliştirmek gerekir ki en azından birlikte kalkınma olsun." dedi.

Demirdöğen, KUDAKA'nın bu bölgenin kalkınmasına, özel sektöre ve kamuya yardımcı olmaya çalışan bir kurum olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bölgenin kalkınması için özel sektöre ve kamuya yardımcı olmaya çalışan, altyapı hizmetlerine destek veren bir kurum olarak tasarlanmış. Dolayısıyla özellikle son dönemlerde özel teşebbüse biraz fazla kaynak ayrılması nedeniyle bu amacından biraz uzaklaşmış gibi ama bu yıldan sonra özel teşebbüsü başka kurumlar destekleyecek. Kalkınma ajansı teknik destek dediğimiz, bölge ile ilgili acil, araştırma, mesleki eğitim gibi eğitim amaçlı çalışmalara destek verecek. Bir de illerdeki büyük ölçekli yatırımlara destek verecek."

Bu çalışmaların ajans bölgesindeki üç ili kapsayacak şekilde yapılacağını belirten Demirdöğen, "Böyle olunca daha dengeli bir kalkınma olacak bölgede. Küçük küçük, herkese ayrı ayrı vermektense büyük ölçekli projeler hazırlayıp bunları desteklemek daha uygun görülüyor. Bu anlamda da her bölgenin kaynaklarını ortaya çıkaran, bu kaynaklarla bu illerin neler yapabileceğini, her ilin hangi konuda gelişmesi gerektiğini ve bu illerin ortaklaşa neler yapabileceğini ortaya koyan bir çalışmayı başlattık." diye konuştu.

Demirdöğen, bölgeyle ilgili yatırım kararlarını bu çalışmaya dayandıracaklarına işaret ederek, "Bu bilgileri ortaya çıkarıp inşallah her ile marka değer katabilecek, oradaki üretim ve istihdam sorununu çözebilecek bir çalışma yapacağız. Bütün yatırım senaryolarını bunun üzerine kuracağız." ifadesini kullandı.

- Göçle ilgili çalışma

Bu çalışmanın yanında göç ile ilgili bir çalışma yapmaya başladıklarını da anlatan Demirdöğen, şunları söyledi:

"Herkes biliyor, bölgeden büyük ölçüde göç var ve 2050 yılında bu bölgenin nüfusunun yüzde 10 civarında azalacağı tahmin ediliyor. Öncelikle bu nüfusu tutmamız gerekiyor. İnsanların neden göç ettiğini biliyoruz. Daha iyi eğitim, daha iyi sağlık, çocuklarına istihdam için ama bunlar içinde Bayburt'ta göç edenler için eğitim hangi derecede önemli, sağlık hangi derecede, istihdam hangi derecede önemli bunu bilmiyoruz. Bu göç çalışmasındaki amacımız; eğer Bayburt'tan sağlık nedeniyle göç oluyorsa bölgede sağlık yatırımlarına öncelik verilmesini sağlamaya çalışacağız."

Toplantıya katılan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, Demirdöğen'e, yeni görevinin hem kendisine hem de Erzurum, Erzincan ve Bayburt'a hayırlı olmasını diledi.