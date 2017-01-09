Muğla'da şehit ailesine "şehadet beratı"

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MUĞLA (AA) - Kara Harp Okulu Bando Komutanlığında görevli başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında şehit düştüğünün duyurulmasının ardından Muğla Valisi Amir Çiçek tarafından şehidin Muğla'da yaşayan ailesine şehadet beratı verildi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, eşi Hülya Çiçek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Askerlik Şube Başkanı Yarbay Erkan Manavoğlu ve eşleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hüseyin Erkek, İl Müftüsü Abdurrahman Koçak ile Dağdaş'ın ailesini ziyaret etti.

Çiçek, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düşen Dağdaş'a rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Ailenin acısını paylaştığını belirten Çiçek, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için canlarını feda eden şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini, bunu denemek isteyenlere de gerekli cevabın her zaman fazlasıyla verildiğini belirten Çiçek, "Şehidimiz Ziya İlhan Dağdaş'ın ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Dağdaş, 15 Temmuz'da ülkesini FETÖ'ye teslim etmemek için Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu. Demokrasi şehidi oldu." dedi.

Ziyarette İl Müftüsü Abdurrahman Koçak tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra Vali Çiçek, şehadet beratını şehidin annesi Bilsen Dağdaş ve yakınlarına verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen ay yapılan açıklamada, darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığında sivil kıyafetleriyle ölü bulunan Başçavuş Dağtaş'ın, vatandaşlarla birlikte darbeyi önlemeye çalıştığı sırada darbeciler tarafından ateşli silahla vurularak şehit edildiği duyurulmuştu.