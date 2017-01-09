Trabzonspor, Muhammet ve Sefa'yı Gaziantepspor'a kiraladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, futbolcular Muhammet Demir ile Sefa Yılmaz'ı Gaziantepspor'a bedelsiz olarak kiraladığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın, 2016-2017 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantepspor Kulübüne geçici transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Aytemiz Alanyaspor ile kiralık sözleşmesini fesheden Sefa Yılmaz, ligin ilk bölümünde Antalya temsilcisinde 9 maçta 255 dakika forma giyerken, tek golünü de Trabzonspor'a karşı kaydetmişti.