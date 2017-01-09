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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Halep'ten sivillerin tahliyesi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:55

HATAY (AA) - Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 459'a ulaştı.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumu ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen ambulanslara alınıp kente getirilen yaralı sayısı 459'a ulaştı, yaralılardan 138'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastaneye getirilen yaralılardan 71'inin hayatını kaybettiği, 168'inin başka kentlere sevk edildiği, 97'sinin de tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi.


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