Yayıncı Cahit Çollak'ın cenazesi toprağa verildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden yayıncı Cahit Çollak'ın cenazesi defnedildi.

Uludağ ve Sır yayınlarının sahibi, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Bursa Şubesi kurucularından Çollak için Emir Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Çollak'ın yakınları ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, TYB Onursal Başkanı Mehmet Doğan, birçok yazar, şair ve vatandaş katıldı.

Çollak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Altepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çollak'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yıllardır yapılan her faaliyette Çollak'ın kendilerine destek verdiğini belirten Altepe, "Bursa'nın kültürel ve edebiyat hayatında önemli rol alan bir kişilikti. Sessiz, sakin bir insandı. Önerilerini belli zamanlarda bize yazarak iletirdi. Güzel katkılarda bulundu. Bizlere güzel izler bıraktı. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Doğan da Çollak'ın yarım asırdır kendisine arkadaşlık ettiğini anlatarak, "Çollak, bulunduğu yere değer katan bir şahsiyetti. Tevazu içindeydi, kendisini gizlerdi ama gerçekten herkese faydası olan bir insandı. Hem kitapçılık hem de yayıncılık açısından değerli bir şahıstı." dedi.