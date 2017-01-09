Yurtta asayiş

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MERSİN (AA) - Mersin'de 8 ayrı operasyonda 19 bin 424 paket kaçak sigara ile 740 şişe sahte içki ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak sigara satış ve sahte içki imalatının önüne geçilmesi için 14 Aralık 2016 ile 1 Ocak 2017 tarihleri arasında 8 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 19 bin 424 paket kaçak sigara, 73'ü 330 mililitrelik 740 şişe sahte içki, 600 litre etil alkol, bin 147 içki kapağı ile 2 bin 45 içki şişesi bulundu.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili 12 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 5'i de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Öte yandan, suç unsuru tespit edilen bir şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobil, sicillerine şerh konularak sahiplerine teslim edilirken, bir şehirlerarası yolcu otobüsüne ise el konuldu.

- Rize'de silah kaçakçılığı iddiası

RİZE (AA) - Rize'de, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince yürütülen yol kontrol çalışmaları kapsamında Fındıklı ilçesinde, Batum'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada otobüse biletsiz olarak bindiği tespit edilen U.K'nin bagajında 5 tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pazar Adliyesine sevk edildi.

U.K. "silah kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Muş'ta uyuşturucu operasyonları

MUŞ (AA) - Muş'ta, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 39 kilogram 297 gram esrar ele geçirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.



Açıklamada, 29 Ekim 2016'da, 38 kilogram 455 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişinin tutuklandığı belirtilerek, "5 Ocak 2017'de 3 şahsın ilimizden kargo aracılığıyla İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yaptıkları tespit edilmiştir. Muş Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar ile şahısların ikametlerinde yapılan arama neticesinde bir şahsın ikametinden toplam ağırlığı 842 gram gelen toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.



