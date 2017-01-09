Mersin'de iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu

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MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve finans sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltına kararı verilen 46 kişiden 31'i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmada, tanıklar, müşteki ve şüphelilerin ifadelerinden ve yapılan çalışmalardan yola çıkılarak, 46 iş adamının 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans sağladıkları belirlendi.

Başsavcılığın koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda iş adamları Osman Y, Yasin E, Mehmet İ, Süleyman O, Çetin B, Erhan I, Recep Ö, İrfan B, Ali T, Bünyamin D, Hasan A, Veysel Umut Ç, Kenan İ, Hasan İ, Ali K, Emrah B, Ali M, Faik B, Murat H, Kadri T, Mustafa D, Demet D, Sebahattin Ö, Mahmut Ö, Mustafa G, İbrahim O, Abdullah B, Mehmet B, İsak İ, Erhan G. ve Fayik Ç. gözaltına alındı.

Firari 15 şüpheliden 6'sının yurtdışında olduğu, 9'nun ise arandığı öğrenildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatlı tabanca ve 5 adet şarjör, 2 adet ruhsatlı av tüfeği ve ona ait 52 fişek, bin 626 fişeğin yanı sıra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD ve 1 dolar ve çeşitli örgütsel dökümanlar bulundu.















