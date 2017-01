Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilere hitap etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sığınma hakkının, Suriyeli masumlardan, Arakanlı mazlumlardan, Afganistanlı, Afrikalı gariplerden esirgenirken Fetocu ve PKK'lı teröristlere altın tepside sunulduğunu belirterek, "Canını kurtarmak için, bir tas çorba için kapılarına gelenleri kovanlar, darbecilere ve azılı teröristlere sahip çıkmaktadır. Dost demeye dilim varmıyor ama en azından müttefik bildiğimiz ülkelere yakıştıramadığımız bu tablo karşısında elbette üzülüyoruz. Bakıyorsunuz şu anda ülkemizde kara listede olup kaçan Feto Terör Örgütü'nün mensubu, Amerika'da bir üniversiteye rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem iştir, bu nasıl bir şeydir?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Büyükelçiler Konferansı için Ankara'da bulunan büyükelçilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde öğle yemeği verdi.

Büyükelçilere hitap eden Erdoğan, darbecilerin, FETÖ üyelerinin, eli kanlı katillerin kimi Avrupa ülkelerinde mağdur gibi karşılandığını, bunlara kol kanat gerildiğini ve bu durumun hala devam ettiğini ifade etti.

Erdoğan, "sığınma hakkının, Suriyeli masumlardan, Arakanlı mazlumlardan, Afganistanlı, Afrikalı gariplerden esirgendiğini, Fetocu ve PKK'lı teröristlere bunların altın tepside sunulduğunu" belirterek, "Canını kurtarmak, bir tas çorba için kapılarına gelenleri kovanlar, darbecilere ve azılı teröristlere sahip çıkmaktadır. Dost demeye dilim varmıyor. Ama en azından müttefik bildiğimiz ülkelere yakıştıramadığımız bu tablo karşısında elbette üzülüyoruz. Bakıyorsunuz şu anda ülkemizde kara listede olup kaçan Feto Terör Örgütü'nün mensubu, Amerika'da bir üniversiteye rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem iştir, bu nasıl bir şeydir?" diye konuştu.

Avrupa değerlerinin bu şekilde hırpalanmasını, bu derece ayaklar altına alınmasını kabullenemediklerini dile getiren Erdoğan, ama bu sorunlu tabloya rağmen karamsarlığa düşmediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zira yılgınlık, bezginlik ve atalet kesinlikle bize yakışmaz. Mermeri delen suyun gücü değildir, damlaların sürekliliğidir. Bugüne kadar haklı olduğumuz konularda doğruları söylemekten çekinmedik, hiç bir zaman da çekinmeyeceğiz. İnatla ve ısrarla muhataplarımıza bu meseleleri anlatmayı, varsa kafa karışıklıklarını gidermeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

- "7 ülkede okullar Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi"

FETÖ ile mücadelede, 17-25 Aralık'tan itibaren son üç yılda hayata geçirdikleri tedbirler sayesinde belli mesafe kaydettiklerini anlatan Erdoğan, 15 Temmuz'dan itibaren mücadelenin yoğunlaştırıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda FETÖ ile irtibatlı olanların büyük bölümünü temizlediklerini, hainlere mali destek sağlayan kuruluşların da denetim altına alındığını vurguladı.

FETÖ'nün 115 ülkede örgüte militan devşirme merkezi olarak kullandığı okulları bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, halihazırda 6 ülkede bu okulların kapatıldığı, bunların Gambiya, Azerbaycan, Libya, Ürdün, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti olduğu, Sudan ve Pakistan'da da okullara el konulduğu bilgisini verdi.

Erdoğan, 7 ülkede ise okulların Türkiye Maarif Vakfına devredildiğini, bunların Gine, Somali, Çat, Senegal, Moritanya, Nijer ve Gabon olduğunu, ayrıca Malezya'daki FETÖ okullarının terör örgütü unsurlarından arındırıldığını, bu okulların mülkiyetinin ve yönetiminin Malezyalı yatırımcılar tarafından devralındığını aktardı.

- "Masumla suçluyu iyi ayırt ederek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"40 yıldır sinsi bir kanser hücresi gibi içimizde büyüyen, son 25 yıldır dünyayı bir ahtapot gibi saran böyle bir örgütle mücadele muhakkak kolay değildir. Bu mücadele uzun zaman ve mesai alacaktır. Ama biz asla pes etmeyecek, rehavete kapılmayacağız.

FETÖ'nün manipülasyonlarına ve süreci sulandırma çabalarına karşı daima müteyakkız olacağız. Adalet terazisine halel getirmeden, sapla samanı karıştırmadan, masumla suçluyu iyi ayırt ederek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

15 Temmuz'da devletinin ve milletinin yanında duranlarla, bunlara kurşun sıkanları elbette ayıracağız. Milletimin bağrından çıkan, Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir ucunda ülkemizin bayrağını dalgalandıran STK'lara ve milli kuruluşlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bir avuç hain yüzünden ne vatandaşlarımızın ne de milli ve yerli kuruluşlarımızın zarar görmesine izin veremeyiz."

FETÖ'nün halen fırsat bulduğu her ülkede algı operasyonu yürüttüğüne ve elindeki tüm imkanları Türkiye'yi karalamak için kullandığına işaret eden Erdoğan, "Ülkemize düşmanlık eden kim varsa bu milletin hasmı, hangi yapı varsa onun eteğine yapışmaktan çekinmiyorlar. Geçen yıl yaptığımız Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimizde bunu çok açık ve net şekilde gördük. Sadece charter schoollardan yılda 500 milyon dolar bunlar devşiriyor. Basit bir rakam değil. Ondan sonra da tabii ki bunların belli merkezlere, yerlere dağıtımı yapılıyor." görüşlerine yer verdi.

- "Bu belayı devletimizin ve milletimizin başından defedeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK sempatizanlarının, ASALA yandaşlarının ve FETÖ'cülerin el ele, kol kola eylem yaptığına dikkati çekerek, terör yoldaşlığının 15 Temmuz sonrasında ivme kazandığını vurguladı.

Büyükelçilere seslenen Erdoğan, "Her birinizin darbe girişiminden sonra ortaya koyduğu mesainin farkındayım. Her kurumumuza sızan bu yapının Dışişlerine de sirayet ettiğini, örgütle iltisaklı şahısların temizlenmesi sonrasında Dışişleri Teşkilatımızın bazı sıkıntılar yaşadığını da biliyorum. Personel sayınız azalsa dahi mücadeleyi özveriyle yürüttüğünüz için sizlere teşekkür ediyorum. Şunu bir an olsun aklınızdan çıkarmayın. Şahsım ve devletimizin tüm kurumları sizlerin yanındadır. Siz gayret gösterdikçe bizlerden de gereken desteği her zaman göreceksiniz. İnşallah ortak gayretlerimiz neticesinde bu belayı devletimizin ve milletimizin başından tamamen defedeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihinde tek bir meseleyle uğraştığı bir dönemin bulunamayacağını belirterek, "Bugün de bir yandan FETÖ ile cebelleşirken diğer yandan da bölücü örgütle, DEAŞ'la ve DHKP-C ile mücadele ediyoruz. Bu terör örgütlerinin amacı, ülkemizi inanç ve etnik köken üzerinden bir çatışmanın içine çekmektir. Toplumumuzun farklı kesimlerini hedef aldıkları saldırılarla bu örgütler, Suriye ve Irak'taki ateşi ülkemize taşımaya çalışıyorlar. Misafirlerimizi hunharca katlederek ülkemizi bilhassa turizm yönünden yaralamak istiyorlar. Tüm gayretlerine rağmen, tüm pervasızlıklarına rağmen, medya, siyaset, akademi içindeki bazı kendini bilmezlerden aldıkları açık desteğe rağmen hamdolsun şimdiye kadar bunu başaramadılar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Her terör hadisesinden sonra millet daha çok kenetlendi"

Erdoğan, her terör hadisesinden sonra milletin daha çok kenetlendiğini, birbirine daha çok sarıldığını, basireti ve ferasetiyle fitne odaklarının girişimlerine prim vermediğini söyledi.

Birilerinin ısrarla en fazla Müslümanlar'a zarar veren, elinde en çok Müslüman kanı olan DEAŞ'ın terörü üzerinden İslam düşmanlığı yaptığını dile getiren Erdoğan, ekonomik ve siyasi sorunları çözmekte başarısız olan kimi Batılı siyasetçilerin can simidi gibi bu istismara sarıldığını belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun da etkisiyle Avrupalı insanlarımızın ibadethanelerine, iş yerlerine, kurumlarına yönelik saldırıların arttığına şahit oluyoruz. Açık ve net söylüyorum. Bunun adı ateşle oynamaktır. Batı'da yükselen kültürel ırkçılık, altını çiziyorum, bu ülkelerdeki Müslüman azınlığın güvenliği hususunda endişelerimizi ciddi olarak artırmaktadır. Sadece yurt dışında yaşayan 6 milyon vatandaşımızın selameti açısından değil tüm dünyada barış ve huzurun idamesi için de bu çok tehlikelidir.

Biz Solingen'de vatandaşlarını, Möln'de 10-12 yaşındaki körpe fidanlarını ırkçılığa kurban vermiş bir ülkeyiz. Biz daha birkaç yıl önce 8 evladını dönerci cinayetleri diye üzeri kapatılmaya çalışan Neonazi teröründe kaybetmiş bir ülkeyiz. Yüreğimizi dağlayan insanımız üzerinde derin izler, yaralar bırakan böylesi vahşi saldırıların tekrar yaşanmasına izin vermeyiz, izin veremeyiz."

(Sürecek)