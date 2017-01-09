09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'deki sel

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:14
Mersin'deki sel

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Kentin batısında fırtına felaketi, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve son olarak yaşanan sel felaketiyle birlikte Mersin'in zaman kaybedilmeden afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor." dedi.

Kocamaz, Gülnar ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen yeni yılın ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada, kentte yaşanan sel felaketini anımsattı.

Mersin'in afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirten Kocamaz, "Kentin batısında fırtına felaketi, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve son olarak yaşanan sel felaketiyle birlikte Mersin'in zaman kaybedilmeden afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Belediye olarak sel felaketinin izlerini kısa sürede sildiklerini, hayatın normale dönmesi için tam kapasite çalıştıklarını vurgulayan Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 464 araçla sahada çalıştığını bildirdi.

Kocamaz, meteorolojiden uyarı gelmesinin ardından hemen kriz masası oluşturduklarını aktardı. Kocamaz, "Sabaha kadar bu iş takip edildi. Kentteki derelerin tamamının ıslah edilmesi lazım. Toroslar ve Akdeniz bölgesinde bu taşkın derelerinin önü kapanmış durumda. Tabi bunların bir kısmı normal kapanırken bir kısmı da menfezlerle kapanmış durumda. Bu menfezlerden su geçmiyor. Sel felaketinin yaşandığı gün biz sabahtan itibaren sahadaydık. Dereler hep dolu dolu akıyordu." diye konuştu.

Kocamaz, kentin bir afet yaşadığını belirterek, "Bu bir afet ve yüzde 100 altyapıyı yapmış olsanız da bu miktarda yağışı taşıma şansı yok. 6 saat içerisinde 161.4 kilogram yağmur yağıyor. 24 saat içerisinde 199 kilogram yağmur düşüyor ve hiçbir altyapı aniden gelen bu olayı taşıyamaz." ifadesini kullandı.

Derelerin bir an önce ıslah edilmesi gerektiğinin altını çizen Kocamaz, Mersin'de 136 bin 400 dönüm arazinin su altında kaldığı kaydetti.

Konuşmanın ardından toplantıda idare tekliflerine ait 28, komisyon raporlarına ait 12 ve gündem dışı 14 madde görüşüldü.

İLGİLİ HABERLER

Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nin sınıflarının isimleri dikkat çekiyor
YEREL

BİRCAN TÜFEKÇİOĞLU ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVİ'NİN SINIFLARININ İSİMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Mersin'de iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu
YEREL

MERSİN'DE İŞ ADAMLARINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONU
Başkan Tuna'ya doğum günü sürprizi
YEREL

BAŞKAN TUNA'YA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Başkan Kocamaz: &quot;Mersin zaman kaybedilmeden afet bölgesi ilan edilmeli&quot;
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ: "MERSİN ZAMAN KAYBEDİLMEDEN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ"
Başkanlar gazetecilerin bayramını kutladı
YEREL

BAŞKANLAR GAZETECİLERİN BAYRAMINI KUTLADI
Vali Çakacak, Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

VALİ ÇAKACAK, GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Vatandaşın polis sevgisi
YEREL

VATANDAŞIN POLİS SEVGİSİ
Mersinli genç sanatçıdan bir başarı daha
YEREL

MERSİNLİ GENÇ SANATÇIDAN BİR BAŞARI DAHA
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Mersin'de dolu etkili oldu
YEREL

MERSİN'DE DOLU ETKİLİ OLDU
Mersin için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL

MERSİN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Mersin'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor
YEREL

MERSİN'DE YARIN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Mersin'de yeni kimlikler verilmeye başlandı
YEREL

MERSİN'DE YENİ KİMLİKLER VERİLMEYE BAŞLANDI
İflas eden esnafa da işsizlik maaşı verilecek
YEREL

İFLAS EDEN ESNAFA DA İŞSİZLİK MAAŞI VERİLECEK
Mersin'de elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Erdemli Devlet Hastanesi'nde hastalara akülü araçlarla hizmet
YEREL

ERDEMLİ DEVLET HASTANESİ'NDE HASTALARA AKÜLÜ ARAÇLARLA HİZMET
Olumsuz hava koşulları domates fiyatını etkiledi
YEREL

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI DOMATES FİYATINI ETKİLEDİ
Aşut: &quot;Terörün bizi ikinci dünya ülkesi yapmasına izin vermemeliyiz&quot;
YEREL

AŞUT: "TERÖRÜN BİZİ İKİNCİ DÜNYA ÜLKESİ YAPMASINA İZİN VERMEMELİYİZ"
İstanbul Reina saldırısında şehit olan Polis Memuru Burak Yıldız için mevlit okundu
YEREL

İSTANBUL REİNA SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU BURAK YILDIZ İÇİN MEVLİT OKUNDU
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Sertavul Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor
YEREL

SERTAVUL GEÇİDİ'NDE ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR
İzol, 5. kitabı olan 'Roza'yı okurlarıyla buluşturdu
YEREL

İZOL, 5. KİTABI OLAN 'ROZA'YI OKURLARIYLA BULUŞTURDU
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Mut'ta öğrenci ve velilerin okuma yarışı
YEREL

MUT'TA ÖĞRENCİ VE VELİLERİN OKUMA YARIŞI