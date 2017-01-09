Mersin'deki sel

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Kentin batısında fırtına felaketi, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve son olarak yaşanan sel felaketiyle birlikte Mersin'in zaman kaybedilmeden afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor." dedi.

Kocamaz, Gülnar ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen yeni yılın ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada, kentte yaşanan sel felaketini anımsattı.

Mersin'in afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirten Kocamaz, "Kentin batısında fırtına felaketi, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve son olarak yaşanan sel felaketiyle birlikte Mersin'in zaman kaybedilmeden afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Belediye olarak sel felaketinin izlerini kısa sürede sildiklerini, hayatın normale dönmesi için tam kapasite çalıştıklarını vurgulayan Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 464 araçla sahada çalıştığını bildirdi.

Kocamaz, meteorolojiden uyarı gelmesinin ardından hemen kriz masası oluşturduklarını aktardı. Kocamaz, "Sabaha kadar bu iş takip edildi. Kentteki derelerin tamamının ıslah edilmesi lazım. Toroslar ve Akdeniz bölgesinde bu taşkın derelerinin önü kapanmış durumda. Tabi bunların bir kısmı normal kapanırken bir kısmı da menfezlerle kapanmış durumda. Bu menfezlerden su geçmiyor. Sel felaketinin yaşandığı gün biz sabahtan itibaren sahadaydık. Dereler hep dolu dolu akıyordu." diye konuştu.

Kocamaz, kentin bir afet yaşadığını belirterek, "Bu bir afet ve yüzde 100 altyapıyı yapmış olsanız da bu miktarda yağışı taşıma şansı yok. 6 saat içerisinde 161.4 kilogram yağmur yağıyor. 24 saat içerisinde 199 kilogram yağmur düşüyor ve hiçbir altyapı aniden gelen bu olayı taşıyamaz." ifadesini kullandı.

Derelerin bir an önce ıslah edilmesi gerektiğinin altını çizen Kocamaz, Mersin'de 136 bin 400 dönüm arazinin su altında kaldığı kaydetti.

Konuşmanın ardından toplantıda idare tekliflerine ait 28, komisyon raporlarına ait 12 ve gündem dışı 14 madde görüşüldü.