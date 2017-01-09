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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Kayseri'deki FETÖ/PDY davası

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:16

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 68 kişinin yargılanmalarına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında Boydak Holding eski yöneticileri Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak'ın da yer aldığı 22'si tutuklu 50 sanık ile avukatları ve müştekiler katıldı.

Tutuksuz sanık Bünyamin Aksoy, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, iddianamenin somut deliller yerine soyut ifadelere dayandırıldığını öne sürdü.

FETÖ tarafından düzenlenen hiçbir toplantıya gitmediğini anlatan Aksoy, iddianamede bulunan gizli tanık ifadelerinin çelişkili olduğunu öne sürdü.

Birçok şehre iş için gittiğini belirten Aksoy, gizli tanığın ifade ettiği şekilde Mardin'e gidip orada Kimse Yok Mu Derneği adına kurban dağıtmadığını savundu.

Tutuklu sanık Metin Gök ise iddianamede bahsedildiği gibi örgüte üye olmadığını ve kimse adına kimseden para toplamadığını söyledi.

İş yerindeki amirleri ve müdürleri dışında kimseden emir almadığını vurgulayan Gök, "Söz konusu örgütün hiçbir toplantısına katılmadım. Hakkımda sadece gizli tanık ifadesi var. Kanunlara göre sadece gizli tanık ifadeleri ile hüküm vermek mümkün değildir. Yurt dışına kaçma gibi bir durumum yok. Bu yüzden tutuksuz yargılanmak istiyorum." diye konuştu.

Bir diğer tutuksuz sanık Mustafa Özdemir de suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Kimsenin adamı olmadım. Yaklaşık 20 yıldır kamu kurumunda çalışıyorum. Sağcı amir de geldi solcu amir de. Ama kimseyle iyi geçinemedim. Çünkü kimseye boğun eğmedim. O yüzden beni çok sevmezler." dedi.

Hain darbe girişiminin ardından açığa alındığı ve geçirdiği soruşturmanın ardından yeniden göreve iade edildiğini vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Yeniden göreve iade edilmem suçsuz olduğumun en büyük kanıtıdır. Her ne kadar aklanıp görevime geri dönsemde bazı yerel gazetelerde örgütün üst düzey yöneticisi olduğum yönünde fotoğrafımla birlikte haberler yapıldı. Bu durumu kimseye anlatamadım ve daha fazla dayanamayıp emekliye ayrıldım. Söz konusu örgütün bankasında param yok, çocuklarımın hepsi devlet okulunda okudu, gazete abonesi değilim, örgüt üyelerinin kullandığı mesajlaşma programını da kullanmadım. Bunlar benim bu örgüte üye olmadığımı ve onların adına faaliyet göstermediğimi ortaya koyuyor."

Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapılan hiçbir hareketin yanında olmadığını iddia eden Özdemir, "İdamın gelmesini ben de istiyorum. Çünkü, suçsuz yere 'vatan haini' olarak anılmaktansa ölmeye tercih ederim" diye konuştu.

Tutuksuz sanık Mahmut Göncü de gizli tanığın kendisine iftira attığını iddia ederek, 17-25 Aralık'tan sonra Memurlar Vakfı'na hiç gitmediğini, Aktif Sen'den 2015 yılında istifa ettiğini kaydetti.

Bir diğer tutuksuz sanık Hamza Çim, suçlamaları kabul etmediğini ve FETÖ ile alakasının olmadığını belirterek, "Dini duygularla Mustafa Özdemir'in daveti ile sohbetlere katıldım. Gizli tanığı tanımıyorum. Komşum Ş.K'yı sohbetlere davet ettim ama sonra aramız bozuldu. Gizli tanığın da bu şahıs olduğunu düşünüyorum. 2012 yılından sonra da söz konusu toplantılara katılmadım." ifadelerini kullandı.

Yıllardır kamu kurumunda memur olarak çalıştığını belirten Çim, "FETÖ ile alakam olsaydı, her yere birilerini müdür yapan bu örgüt beni de bir yere müdür yapardı" şeklinde kendini savundu.

Ara verilen duruşmaya yarın devam edilecek.

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