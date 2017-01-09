Ordu'yu geçen yıl 602 bin turist ziyaret etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ORDU (AA) - Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, geçen yıl 602 bin 466 yerli ve yabancı turistin kenti ziyaret ettiğini belirterek, "İnşallah 1 milyonu da yakalayacağız. Bunun için yoğun çaba içindeyiz." dedi.

Vali Balkanlıoğlu, makamında düzenlediği basın toplantısında, Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm istatistiklerine ilişkin verilerini paylaştı.

Ordu'ya gelen yerli ve yabancı turist sayısının her geçen yıl arttığına işaret eden Balkanlıoğlu, yürüttükleri tanıtım faaliyetlerinin bunda etkili olduğunu dile getirdi.

Şehirde güzellik namına her şeyin bulunduğunu ancak birçok kişinin bundan haberdar olmadığını kaydeden Balkanlıoğlu, "2014'te Ordu'da göreve başladığımızda buranın turizm pastasından yeterince pay alamadığını gördük. Bunun üzerine başlattığımız tanıtım faaliyetlerine daha ağırlık vererek kente gelen turist sayısının artmasını sağladık." dedi.

Daha sonra "Hedef 1 Milyon Turist" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Balkanlıoğlu, "Şu anda resmi kayıtlara göre 500 bini geçtik. 2016'da yerli ve yabancılardan oluşan 602 bin 466 turist Ordu'yu ziyaret etmiş. İnşallah 1 milyonu da yakalayacağız. Bunun için yoğun çaba içindeyiz." diye konuştu.

- "Turistlerden 300 milyon lira gelir"

Kenti 2013'te ziyaret eden turist sayısının 294 bin olduğuna dikkati çeken Balkanlıoğlu, "2016 yılında gelen turist sayısı 2013 yılına göre kat kat artmış durumda. Ayrıca 2016'da sadece turistlerden Ordu'ya kalan ek gelir 300 milyon lira civarında. Bu gelirden başta Ordu esnafımız faydalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ordu'da yatak sayısının 3 binden 5 bine yükseldiğine işaret eden Balkanlıoğlu, "Bu da ayrıca sevindirici. Gelen turistler yatak sıkıntısı yaşamadan Ordu'da konaklayabiliyor. Diğer illerde konaklama ücretleri 200-300 dolardan başlarken, Ordu'da bu rakam gecelik maksimum 100-150 lira civarında." dedi.

Balkanlıoğlu, yaşanan terör olaylarının Ordu turizmini olumsuz etkilemediğini sözlerine ekledi.