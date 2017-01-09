ÇDSO'dan klasik müzik konseri

ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından klasik müzik konseri verilecek.
ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; orkestra şefi Burak Tüzün'ün yöneteceği konserde, Cem Babacan piyanoyla Li̇szt'in "1 numaralı piyano konçertosunu" seslendireceği kaydedildi.
Konserin ikinci yarısında orkestra Mozart’ın 38. senfonisi "Prague" ve "Cosi Fan Tutte Operası Overtürünü" Adanalı sanat severlerle buluşturacak.
Konserin, 13 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleşeceği bildirildi.