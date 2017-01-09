Muş'ta terör operasyonu

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MUŞ (AA) - Muş'ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kobani olayları olarak bilinen eylemlerde, el yapımı patlayıcı ile molotofkokteyllerinin malzeme teminini yapan ve 75. Yıl Anaokuluna molotof atarak yakılması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen aralarında HDP eski il başkanı ve DBP saymanının da bulunduğu 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol bir kişi ise savcılıktan serbest bırakılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadele kapsamındaki çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecektir."