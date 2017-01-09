09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muş'ta terör operasyonu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:21

MUŞ (AA) - Muş'ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kobani olayları olarak bilinen eylemlerde, el yapımı patlayıcı ile molotofkokteyllerinin malzeme teminini yapan ve 75. Yıl Anaokuluna molotof atarak yakılması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen aralarında HDP eski il başkanı ve DBP saymanının da bulunduğu 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol bir kişi ise savcılıktan serbest bırakılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadele kapsamındaki çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecektir."

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MUŞ'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Kimlik Bildirme Sistemine dahil olmayanlara para cezası
YEREL

KİMLİK BİLDİRME SİSTEMİNE DAHİL OLMAYANLARA PARA CEZASI
Kaymakam Kırlı'dan teşekkür mesajı
YEREL

KAYMAKAM KIRLI'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
Eksi 15 derecede çöplerden yanmamış kömürleri topluyorlar
YEREL

EKSİ 15 DERECEDE ÇÖPLERDEN YANMAMIŞ KÖMÜRLERİ TOPLUYORLAR
Çatıdan düşen kar, otomobili kullanılamaz hale getirdi
YEREL

ÇATIDAN DÜŞEN KAR, OTOMOBİLİ KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ
İstanbul'dan Hasköy'e giyim yardımı
YEREL

İSTANBUL'DAN HASKÖY'E GİYİM YARDIMI
Muş'ta &quot;Teröre lanet&quot; yürüyüşü
YEREL

MUŞ'TA "TERÖRE LANET" YÜRÜYÜŞÜ
Vali Yavuz'dan çifte mesaj
YEREL

VALİ YAVUZ'DAN ÇİFTE MESAJ
Buz sarkıtları tehlike oluşturuyor
YEREL

BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR
Çatıda biriken kar kütlesi aracın üzerine düştü
YEREL

ÇATIDA BİRİKEN KAR KÜTLESİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Telefonla konuşmak için soğukta tepeye çıkıyorlar
YEREL

TELEFONLA KONUŞMAK İÇİN SOĞUKTA TEPEYE ÇIKIYORLAR
Doğu'da besicilerin kış çilesi
YEREL

DOĞU'DA BESİCİLERİN KIŞ ÇİLESİ
Muşlular 'Sarıkamış Şehitleri' için yürüdü
YEREL

MUŞLULAR 'SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ' İÇİN YÜRÜDÜ