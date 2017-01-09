Edirne'de eğitime kar engeli

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiğini söyledi.

Bu arada, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilik kararıyla bugün okullar tatil edilmişti.