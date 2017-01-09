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MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, demokrasinin temel değerlerinden biri olan basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin, halkın objektif ve tarafsızca bilgi almasında büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Çalık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en meşakkatli ve özveri isteyen mesleklerinin başında gazeteciliğin geldiğini belirtti.

Mesai mefhumu gözetmeden feragatle ekmeğinin peşinden koşan gazetecilerin, kutsal bir görevi yerine getirdiğini aktaran Çalık, gazetecilerin ülke ve dünya gündemine ilişkin takipleri ve kamuoyunu bilgilendirme emeklerinin takdire şayan olduğunu kaydetti.

Çalık, 15 Temmuz'un karanlık gecesinde vatanın birlik ve beraberliğine, milletin istikbaline uzanan ellerin kırılmasında, basının şüphesiz çetin bir sınav verdiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Üst aklın maşası FETÖ ve onun katiller ordusunun, Türkiye'yi üçüncü sınıf bir ülke haline getirme girişimleri, milletimizin büyük cesareti, basınımızın özveri ve sorumluluğu ile bertaraf edildi. Yerli ve milli bir duruş ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın çağrılarını halkımıza ulaştıran kıymetli basınımız, ikinci Kurtuluş Savaşı mücadelesinin verilmesinde önemli bir etken olmuştur. Basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti, anayasal düzenin bir gerekliliğidir. Demokrasinin temel değerlerinden biri olan basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti, halkın objektif ve tarafsızca bilgi almasında büyük önem arz etmektedir. Fakat bu ülkenin birliğine ve bekasına zarar verecek, terörün ekmeğine yağ sürecek kalemlerin oynatılması anlamına asla gelemez. Milletimizin haber alma hakkı adına cefakarlıkla, fedakarlıkla gecesini gündüzüne katıp, demokrasinin ve devletinin yanında saf tutarak mesleğini icra eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim."