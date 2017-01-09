Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 44,86 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,30
|44,86
|27,05
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|23,00
|23,00
|23,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|35,00
|31,23
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|22,00
|28,00
|23,04
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|14,58
|18,15
|15,17
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|4,10
|4,10
|4,10
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış