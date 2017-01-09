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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Eski hakimler Özçelik ve Başer yargılanıyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:27

ANKARA (AA) - "Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer'in Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandığı davaya devam edildi.

Yargıtay konferans salonundaki duruşmada heyete, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Muhsin Şentürk başkanlık etti.

Sincan F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar Metin Özçelik ve Mustafa Başer salona jandarma eşliğinde getirildi.

Duruşmada tanık 32. Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi Ahmet Zararsız dinlendi.

Zabıt katibi Zararsız, kararın verildiği gün, hafta sonu olmasına rağmen Hakim Başer tarafından adliyeye çağrıldığını belirterek, "Kaleme geçmeden doğrudan duruşma salonuna girdik. Karar yazmaya başladık. Hakim Bey sürekli telefonla konuşuyordu." dedi.

Yaptıklarının yasal olmadığının farkına vardıklarını ancak bir şey yapamadıklarını belirten Zararsız, sanık Başer'in "Orada kalmanız konusunda tehdit ettim mi? Zorladım mı? Silah çektim mi? Ayrılmak isteseniz ayrılamaz mıydınız?" sorusu üzerine, "Ayrılmak istesek hep beraber gidebilirdik ama sonuçta ortam öyle bir haldeydi ki o anki ruh halimizle gidemedik. Sonrasında daha çok içimiz ürperdi ama müfettiş 'işinize devam edin' deyince gitmedik. Müfettiş gidin deseydi gidecektik." şeklinde konuştu.

Tanık Zararsız'ın dinlenmesinin ardından duruşmaya öğle arası verildi.

Aranın ardından Yargıtay 16. Ceza Dairesi heyetine başkanlık eden Üye Muhsin Şentürk, geçen duruşmada yazılan müzekkere yazılarına gelen cevapları okudu.

- MİT'in ByLock bilgi notu

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, Başer ve Özçelik'in cep telefonunda tespit edilen, terör örgütünün iletişim için kullandığı ByLock uygulamasının ayrıntılarına ilişkin MİT Müsteşarlığına gönderdiği müzekkereye gelen cevap okundu.

MİT'ten "bilgi notu" başlığıyla gelen cevapta, FETÖ/PDY terör örgütünün kullandığı ByLock uygulamasında, sisteme girilmesinin kural ve yöntemleri anlatıldı.

Bilgi notuna göre, ByLock'un akıllı telefonlara yüklenebilmesi için kullanıcı adı, kodu, parola veya kullanıcıya özel kriptolu şifre alınması gerekiyor.

Böylelikle akıllı telefonlara güvenli şekilde kayıt yapılıyor, bu yapılırken kişiye ait e-posta adresi, isim gibi özel bir bilgi talep edilmiyor.

Uygulama yüklenirken, kullanıcı hesabını doğrulama bilgisi de istenmiyor, böylelikle sunucuların ele geçmesi durumunda, kullanıcı kimliğinin tespitini imkansız kılacak bir sistem amaçlanıyor.

Kullanıcı adı veya kodu, yüz yüze görüşme ya da kurye aracılığıyla kişilere iletiliyor, kullanıcılar birbirlerinin kod isimlerini ekleyerek iletişime geçiyor.

MİT'in bilgi notuna göre, bu nedenle uygulama, hücre tipine uygun bir yapılanma ve güçlü bir kripto ile iletişim sağlayan bir sistem imkanı sunuyor.

- Başer 2 ay, Özçelik 6 ay kullanmış

Bilgi notuna göre, Mustafa Başer'in cep telefonunda ByLock uygulamasını ilk kez 19 Eylül 2014'te kullandığı anlaşıldı. Başer'in son kullanım tarihi ise 20 Kasım 2014 olarak tespit edildi. Başer'in, 2 aylık sürede 19 farklı gün uygulamayı kullandığı belirlendi.

Özçelik ise sistemi ilk kez 17 Ağustos 2014 tarihinde kullandı, son kullanım tarihi ise 20 Şubat 2015 olarak tespit edildi. Özçelik'in 6 aylık sürede 21 farklı gün ByLock kullandığı anlaşıldı.

MİT'ten gelen bilgi notuna ilişkin diyecekleri sorulan Özçelik ve Başer, ByLock kullandıklarını kabul etmeyerek, bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmasını istedi.

Bilgi notunun hukuki delil sayılmayacağını öne süren sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Sanıkların avukatı Hacer Yılmaz da savunma için süre isteyerek, müvekkillerinin tahliyelerine karar verilmesini istedi. Tahliye talepleri reddedilirken, sanık avukatlarına savunma için süre verildi.

Duruşma 20 Şubat'a bırakıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadelede Türk toplumu yalnız değildir. Aynı sorunla muhatap olan diğer Müslüman toplumlar ve göçmen gruplarla el ele verip, çok geniş bir cephede birlikte mücadele etmeliyiz. Dünyanın her yerinde ülkemize ve vatandaşlarımıza karşı şiddeti, terörü, nefreti teşvik ve tahrik eden mihraklarla kapsamlı bir hukuk, halkla ilişkiler ve sivil toplum mücadelesini yurt dışında yürütmeliyiz.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "İSLAM KARŞITLIĞI VE KÜLTÜREL IRKÇILIKLA MÜCADELEDE TÜRK TOPLUMU YALNIZ DEĞİLDİR. AYNI SORUNLA MUHATAP OLAN DİĞER MÜSLÜMAN TOPLUMLAR VE GÖÇMEN GRUPLARLA EL ELE VERİP, ÇOK GENİŞ BİR CEPHEDE BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ. DÜNYANIN HER YERİNDE ÜLKEMİZE VE VATANDAŞLARIMIZA KARŞI ŞİDDETİ, TERÖRÜ, NEFRETİ TEŞVİK VE TAHRİK EDEN MİHRAKLARLA KAPSAMLI BİR HUKUK, HALKLA İLİŞKİLER VE SİVİL TOPLUM MÜCADELESİNİ YURT DIŞINDA YÜRÜTMELİYİZ."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;DEAŞ, FETÖ ve bölücü örgütlerden gelen tehditlere karşı müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'ni kararlı, güçlü ve tereddütsüz bir biçimde yanımızda görmek istiyoruz. Yeni Başkan Trump'ın 20 Ocak'ta görevi almasıyla özellikle birlikte karşılıklı diyaloğu hızlandıracağımıza inanıyorum. Bilhassa bölgesel konularda Sayın Trump ile anlayış birliğine vararak kısa zamanda mesafe kaydedeceğimize inanıyorum.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DEAŞ, FETÖ VE BÖLÜCÜ ÖRGÜTLERDEN GELEN TEHDİTLERE KARŞI MÜTTEFİKİMİZ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'Nİ KARARLI, GÜÇLÜ VE TEREDDÜTSÜZ BİR BİÇİMDE YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ. YENİ BAŞKAN TRUMP'IN 20 OCAK'TA GÖREVİ ALMASIYLA ÖZELLİKLE BİRLİKTE KARŞILIKLI DİYALOĞU HIZLANDIRACAĞIMIZA İNANIYORUM. BİLHASSA BÖLGESEL KONULARDA SAYIN TRUMP İLE ANLAYIŞ BİRLİĞİNE VARARAK KISA ZAMANDA MESAFE KAYDEDECEĞİMİZE İNANIYORUM."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Dış politikamızı dar, kurumsal ve ideolojik kalıplara, 'bekle gör'lere, 'acaba kim ne der', bunlara mahkum edemeyiz. Stratejik etkinliği hedefleyen, girişimci ve vicdani diplomasi anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. 'Önce tedbir sonra tevekkül' diyerek önlem almalı, devrede kalmalı, aktif çaba göstermeliyiz.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DIŞ POLİTİKAMIZI DAR, KURUMSAL VE İDEOLOJİK KALIPLARA, 'BEKLE GÖR'LERE, 'ACABA KİM NE DER', BUNLARA MAHKUM EDEMEYİZ. STRATEJİK ETKİNLİĞİ HEDEFLEYEN, GİRİŞİMCİ VE VİCDANİ DİPLOMASİ ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMELİYİZ. 'ÖNCE TEDBİR SONRA TEVEKKÜL' DİYEREK ÖNLEM ALMALI, DEVREDE KALMALI, AKTİF ÇABA GÖSTERMELİYİZ."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Rusya ve İran'la Moskova'da düzenlediğimiz toplantı ve diğer görüşmelerle Astana sürecinin zeminini hazırladık. Şu an devam eden ateşkes, kırılgan olmasına, pek çok ihlallerle karşılaşılmasına rağmen, çok önemli bir fırsat penceresidir. Uzun bir dönemden sonra Suriye'de siyasi süreç aracılığıyla barışın sağlanması noktasında bir umut belirmiştir. Bunun heba edilmemesi için çalışmaya devam edeceğiz.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "RUSYA VE İRAN'LA MOSKOVA'DA DÜZENLEDİĞİMİZ TOPLANTI VE DİĞER GÖRÜŞMELERLE ASTANA SÜRECİNİN ZEMİNİNİ HAZIRLADIK. ŞU AN DEVAM EDEN ATEŞKES, KIRILGAN OLMASINA, PEK ÇOK İHLALLERLE KARŞILAŞILMASINA RAĞMEN, ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT PENCERESİDİR. UZUN BİR DÖNEMDEN SONRA SURİYE'DE SİYASİ SÜREÇ ARACILIĞIYLA BARIŞIN SAĞLANMASI NOKTASINDA BİR UMUT BELİRMİŞTİR. BUNUN HEBA EDİLMEMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Son dönemde DEAŞ ile mücadele konusunda, maalesef müttefiklerimizin ve koalisyon odaklarının sınıfta kaldıklarını ifade etmek istiyorum. Güney sınırımız boyunca bir terör koridorunun veya terör örgütlerinin yuvalandığı kurtarılmış bölgelerin oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Milli güvenliğimizi ilgilendiren konularda masada ve sahada olmaya kesinlikle devam edeceğiz. Öte yandan, Irak'taki gelişmelere de kayıtsız kalmadık, kalmıyoruz ve kalmayacağız.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "SON DÖNEMDE DEAŞ İLE MÜCADELE KONUSUNDA, MAALESEF MÜTTEFİKLERİMİZİN VE KOALİSYON ODAKLARININ SINIFTA KALDIKLARINI İFADE ETMEK İSTİYORUM. GÜNEY SINIRIMIZ BOYUNCA BİR TERÖR KORİDORUNUN VEYA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YUVALANDIĞI KURTARILMIŞ BÖLGELERİN OLUŞMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ. MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ İLGİLENDİREN KONULARDA MASADA VE SAHADA OLMAYA KESİNLİKLE DEVAM EDECEĞİZ. ÖTE YANDAN, IRAK'TAKİ GELİŞMELERE DE KAYITSIZ KALMADIK, KALMIYORUZ VE KALMAYACAĞIZ."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bir yandan FETÖ ile cebelleşirken diğer yandan da bölücü örgütle, DEAŞ'la ve DHKP-C ile mücadele ediyoruz. Bu terör örgütlerinin amacı, ülkemizi inanç ve etnik köken üzerinden bir çatışmanın içine çekmektir. Toplumumuzun farklı kesimlerini hedef aldıkları saldırılarla bu örgütler, Suriye ve Irak'taki ateşi ülkemize taşımaya çalışıyorlar. Misafirlerimizi hunharca katlederek ülkemizi bilhassa turizm yönünden yaralamak istiyorlar. Tüm gayretlerine rağmen, tüm pervasızlıklarına rağmen, medya, siyaset, akademi içindeki bazı kendini bilmezlerden aldıkları açık desteğe rağmen hamdolsun şimdiye kadar bunu başaramadılar.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BİR YANDAN FETÖ İLE CEBELLEŞİRKEN DİĞER YANDAN DA BÖLÜCÜ ÖRGÜTLE, DEAŞ'LA VE DHKP-C İLE MÜCADELE EDİYORUZ. BU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN AMACI, ÜLKEMİZİ İNANÇ VE ETNİK KÖKEN ÜZERİNDEN BİR ÇATIŞMANIN İÇİNE ÇEKMEKTİR. TOPLUMUMUZUN FARKLI KESİMLERİNİ HEDEF ALDIKLARI SALDIRILARLA BU ÖRGÜTLER, SURİYE VE IRAK'TAKİ ATEŞİ ÜLKEMİZE TAŞIMAYA ÇALIŞIYORLAR. MİSAFİRLERİMİZİ HUNHARCA KATLEDEREK ÜLKEMİZİ BİLHASSA TURİZM YÖNÜNDEN YARALAMAK İSTİYORLAR. TÜM GAYRETLERİNE RAĞMEN, TÜM PERVASIZLIKLARINA RAĞMEN, MEDYA, SİYASET, AKADEMİ İÇİNDEKİ BAZI KENDİNİ BİLMEZLERDEN ALDIKLARI AÇIK DESTEĞE RAĞMEN HAMDOLSUN ŞİMDİYE KADAR BUNU BAŞARAMADILAR."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;FETÖ'nün manipülasyonlarına ve süreci sulandırma çabalarına karşı daima müteyakkız olacağız. Adalet terazisine halel getirmeden, sapla samanı karıştırmadan, masumla suçluyu iyi ayırt ederek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "FETÖ'NÜN MANİPÜLASYONLARINA VE SÜRECİ SULANDIRMA ÇABALARINA KARŞI DAİMA MÜTEYAKKIZ OLACAĞIZ. ADALET TERAZİSİNE HALEL GETİRMEDEN, SAPLA SAMANI KARIŞTIRMADAN, MASUMLA SUÇLUYU İYİ AYIRT EDEREK MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ."