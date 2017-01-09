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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Bartın'da bir kadının zorla alıkonulması

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:28

BARTIN (AA) - Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, "bir kadını alıkoydukları" suçlamasıyla 3 kişi hakkında dava açtı.

Alınan bilgiye göre, Bartın kent merkezinde 4 Ocak'ta, bir kandının zorla alıkonulması olayına karışan şüpheliler H.O. E.O. ve C.E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. TCK'nın 109/2b,3b maddeleri uyarınca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame 1. Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu.

Şüpheliler, ilgili maddeler uyarınca yöneltilen suçlama kapsamında 7 ila 14 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanabilecek.

- Olay

Bartın kent merkezindeki Cumhuriyet Ortaokulunun önünde 4 Ocak'ta gerçekleşen olayda, okulun önünde bekleyen 3 kişi, bir kadını zorla otomobile bindirerek alıkoymuş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili, kent merkezindeki Çatmaca mevkisinde durdurmuştu.

Kadının şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kadının zorla alıkonulma anı da olay mahalli çevresindeki güvenlik kamerasına yansımıştı.

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