Suriyelilere yardımlar sürüyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HATAY (AA) - Suriye'de güvenli bölgelere sığınanlar ile Hatay'a gelen ailelere çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından yardım yapıldı.

Malezya İnsani Yardım Vakfı tarafından temin edilen 3 tırlık insani yardım Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla Suriye'ye gönderildi.

Derneğin Hatay temsilcisi Abdulhadi Bük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halepli ailelerin yardımına koştuklarını söyledi.

Malezya İnsani Yardım Vakfının gönderdiği yardımları Halepli ailelere gönderdiklerini belirten Bük, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarının oluğunu ve dernek olarak yardımlara devam edeceklerini kaydetti.

Malezya İnsani Yardım Vakfı temsilcisi Fevzi Tıryanganu ise Malezya'dan Suriyeli mülteciler için geldiklerini belirtti.

Suriye'de yaşanan drama sessiz kalamadıklarını belirten Tıryanganu, "Bu yardımlar Suriye'deki ailelerin biraz olsun yaralarını saracaktır." dedi.

- Suriyeli çocuklara mont ve ayakkabı yardımı

Suriye Kültür ve İnsani Yardım Derneği tarafından Hatay'daki ve Türkiye sınırına yakın bölgedeki Suriyeli çocuklara mont ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Derneğin müdürü Muhammed Kindavi, yaşanılan kış aylarında Suriyeli çocukların ve ailelerinin gıdaya, giyime ve ısınmaya ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.

Dernek olarak imkanları çerçevesinde Suriyelilerin yanında olamaya devam edeceklerini ifade eden Kindavi, ''Derneğimiz Hatay'da kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde aileleriyle kalan ve Türkiye'ye yakın Suriye sınırında çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli 500 çocuğa mont ve ayakkabı yardımında bulundu. Bu çocuklarımızın soğuk kış günlerinde bunlara ihtiyaçları var. Bizler elimizden geldiğince yardımda bulunmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.