Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları ise şöyle:
|Ürünün cinsi
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|kg
|16,47
|16,47
|Kesilmiş kuru kayısı
|kg
|7,64
|7,64
|Endüstriyel kuru kayısı
|kg
|8,39
|8,39
|Jumbo kayısı
|kg
|16,00
|16,00
|Naturel gün kurusu kayısı
|kg
|15,00
|15,00
|Kesmelik kuru kayısı
|kg
|5,00
|5,00
|Kuru üzüm siyah
|kg
|13,69
|13,69
|Dut kurusu
|kg
|16,00
|16,00
|Elma kurusu
|kg
|15,00
|15,00