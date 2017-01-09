Kar nedeniyle mahsur kalan hasta kurtarıldı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hasta, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.
Gövdeli Mahallesi'nde oturan Mehmet Akdere (79), yaşlılığa bağlı nedenlerle rahatsızlandı. Hasta yakınlarının durumu bildirmesiyle yola çıkan 112 Acil Servis ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesinden yardım istendi.
Yağışın sürmesine rağmen yaklaşık 40 kilometrelik yolu açan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı.
Ekipler, Akdere'yi ambulansa taşıyan acil tıp teknisyenlerine de yardım etti. Akdere, Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.