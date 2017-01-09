09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Suudi Arabistan'dan Suriyeli yetimlere yardım

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:56

KİLİS (AA) - Suudi Arabistan Milli Yardım Kampanyası tarafından Kilis'te yaşayan Suriyeli yetimlere yardım malzemesi dağıtıldı.

Suudi Arabistan Milli Yardım Komitesi Bölge Sorumlusu Dr. Bedir Abdurrahman Semhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların büyük bölümünü Öncüpınar ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildiğini, bir kısmının da Türkiye'de dağıtıldığını söyledi.

Kalan malzemeleri de Kilis'te yaşamını sürdüren ihtiyaç sahibi Suriyeli sığınmacılara dağıttıklarını anlatan Semhan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Türkiye'deki fabrikalarda üretilen binlerce mont, kazak ve battaniyenin dağıtımını gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyetine, devlet olarak şükranlarımızı sunuyoruz, bize her türlü kolaylığı sağlıyorlar. Türkiye ile el ele inşallah kardeşlerimize yardım etmeye devam edeceğiz. Herkes biliyor ki Türkiye Cumhuriyeti muhteşem bir ülke. Türkiye sadece Suriyelilere değil, tüm dünyada nerede fakir bir ülke, mağdur ve muhtaç bir insan varsa onların yanında."

Konuşmanın ardından 100 civarında Suriyeli yetime kışlık giysi ve battaniyeden oluşan hediye paketleri dağıtıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bilgiç'ten Genel Sekreteri Sarıfakı'ya teşekkür plaketi
YEREL

BİLGİÇ'TEN GENEL SEKRETERİ SARIFAKI'YA TEŞEKKÜR PLAKETİ
Eksik belgeleri olan yatırımcılarla toplantı yapıldı
YEREL

EKSİK BELGELERİ OLAN YATIRIMCILARLA TOPLANTI YAPILDI
Osmanlı döneminden gelen bir lezzet: Kilis Tava
YEREL

OSMANLI DÖNEMİNDEN GELEN BİR LEZZET: KİLİS TAVA
üçük ellerden yaralı askerlere büyük moral
YEREL

ÜÇÜK ELLERDEN YARALI ASKERLERE BÜYÜK MORAL
Rektör Güvenç'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlaması
YEREL

REKTÖR GÜVENÇ'İN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMASI
Suriyelilere 27 tırlık yardım
YEREL

SURİYELİLERE 27 TIRLIK YARDIM

Kaymakam Avcı gazi askeri ziyaret etti
YEREL

KAYMAKAM AVCI GAZİ ASKERİ ZİYARET ETTİ
Isıtıcılara aşırı yüklenilmesi nakil hatlarında arızalara neden oldu
YEREL

ISITICILARA AŞIRI YÜKLENİLMESİ NAKİL HATLARINDA ARIZALARA NEDEN OLDU
Katran Camii Restorasyonu tamamlandı
YEREL

KATRAN CAMİİ RESTORASYONU TAMAMLANDI
Türk askerlerine &quot;Anne Eli Değmiş Gibi&quot; destek
YEREL

TÜRK ASKERLERİNE "ANNE ELİ DEĞMİŞ GİBİ" DESTEK

Vali İsmail Çataklı'nın Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası mesajı
YEREL

VALİ İSMAİL ÇATAKLI'NIN BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER HAFTASI MESAJI