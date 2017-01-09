Alanya'da fuhuş operasyonu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Keykubat Caddesi'nde bir kişiyi takibe aldı.

Müşteri gibi davranarak Hasan K. (28) ile temasa geçen polis ekipleri, daha sonra bu kişi aracılığıyla Mesut G. (29) ve Mustafa D. (27) ile iletişim kurdu.

Polis, olay yerine Kırgızistan uyruklu Elnura K. ve Dilnoza M. ile gelen Mesut G. ve Mustafa D'nin fuhuş pazarlığı yaptıkları sırada operasyon yaptı.

Operasyonda, 2 kadın ile fuhşa aracılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne götürülürken, şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.