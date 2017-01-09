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SİNOP (AA) - Sinop'ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen "Halep'i açlıktan, insanlığı utançtan kurtar" kampanyası çerçevesinde temin edilen 5 tır gıda ve giyim malzemesi bölgeye gönderildi.

Yardım tırlarının eski otogar mevkisinde gerçekleştirilen uğurlama töreninde konuşan Vali Hasan İpek, Sinoplular olarak hayırlı bir hizmet yapmanın gururu içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Suriye’deki insanların her zaman yanında olduğunu vurgulayan İpek, bölgede insanların çok sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Hem devlet, hem de millet olarak Haleplilere gerekli desteği verdiklerini, vermeye de devam ettiklerini ifade eden İpek, şöyle konuştu:

"Sinop’tan gönderdiğimiz bu yardımlar da millet olarak Suriye’deki insanların yanında olduğumuzu göstermenin bir nişanesidir. Canımızla oradayız, kanımızla oradayız, malımızla oradayız, dualarımızla oradayız. İnşallah problemler Suriye’de de biter, Irak’ta da biter, tüm İslam dünyasında da biter ve bizler de huzura kavuşuruz. Ancak şunu da çok açık ve net bilmek gerekir ki bizi huzura kavuşturmamak için çalışan, çabalayan birçok kişiler, kuruluşlar, ülkeler ve uluslararası üst akıllar var. Bu üst akıllarla inşallah Allah’ın yardımıyla canımızla, kanımızla mücadele edeceğiz ve sonunda başarılı olacağız. Sinop’un Suriyeli kardeşlerimize gönderdiği yardım kardeş payıdır. Soframızdan artırdığımız birkaç lokmayı paylaşmak için bu yardımı Sinop’tan gönderiyoruz. Bu yönde emeği geçen tüm arkadaşları kutluyor ve teşekkür ediyorum."

Vali İpek'in konuşmasının ardından, Halepliler için dua edilerek yardım tırları bölgeye uğurlandı.



