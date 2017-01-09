Haleplilere yardım kampanyası

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BİLECİK/BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçeleriyle Bilecik'te, Halepliler için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırlar bölgeye gönderildi.

Bilecik'te, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu 7 tır törenle uğurlandı.

Bilecik Valisi Süleyman Elban, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Halep'te yaşanan drama sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, "Hemen yanıbaşımızda olan bir sıkıntıya seyirci kalmamız ya da görmezden gelmemiz mümkün olmazdı. Aslını sorarsan bizim dışımızda da gören yok bu sıkıntıyı ve dramı. Bileciklinin duası ve kalbi 7 tıra, 70 tıra, 170 tıra sığmaz. Bununla birlikte onları da oraya gönderiyorlar." dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı da yapılan yardımların bir dua niyetinde son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yardımın fiili yardımdan öte bizim gönülden onların yanında olduğumuzu bildirmemiz bu gayret içerisinde olmamız son derece önemli." ifadelerini kullandı.

İHH Bölge Sorumlusu Ruhi Ademoğlu ise Halep'ten gelen insanların dramlarına şahit olduklarını dile getirerek, Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunun oralarda daha net göründüğünü kaydetti.

Yardım tırları, okunan dualar eşliğinde yola çıktı.

- Balıkesir

Türkiye Diyanet Vakfının Halepliler için "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinden toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği 2 tır için müftülük önünde tören düzenlendi.

Ayvalık Müftü Vekili İsmail Yıldız burada yaptığı konuşmada, din görevlilerinin Halepliler için camilerde yaptıkları yardım çağrılarına Ayvalık ve Gömeç'te yaşayan vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Kampanya kapsamında 2 tırın doldurulduğunu aktaran Yıldız, "Yardım malzemelerini şu anda çadırlarda yaşayan kardeşlerimize gönderiyoruz. Tırlarda un, zeytinyağı, zeytin gibi gıda maddelerinin yanı sıra battaniye ve giyim eşyaları da bulunuyor." dedi.

Daha sonra, toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırlar, dualarla uğurlandı.

