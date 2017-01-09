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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Yurtta kış

09 Ocak 2017 Pazartesi, 18:17

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesine devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yenikent mevkisinde kayarak yoldan çıkan bir yolcu minibüsü, polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, bir özel okulun duvarı da biriken kar nedeniyle çöktü.

Besni'de sabahın erken saatlerinde başlayan ve etkisi artarak devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar iş çıkışı evlerine dönüşte zorluk yaşadı. Ulaşımda da aksamalara neden olan kar yağışı dolayısıyla birçok araç, Besni-Gaziantep girişinde mahsur kaldı.

Yenikent mevkisinde bir yolcu minibüsü kayarak yoldan çıktı. Polis ekipleri ve vatandaşlar, yolcu minibüsünü ittirerek, minibüsün yola çıkmasını sağladı.

Yetkililer, sürücüleri kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyardı.

Bu arada, gün boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle Besni ilçesindeki Yenikent Erdemoğlu Mahallesi'nde bulunan özel bir okulun istinat duvarı biriken karlar nedeniyle çöktü.

Öğrencilerin okulda olmadığı bir saatte meydana gelen çökme sonrası yıkılan duvarın enkazı belediye ekipleri tarafından temizlendi.


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