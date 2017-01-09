Ordu Valisi Balkanlıoğlu'ndan sürücülere "dur" ihtarı uyarısı

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ORDU (AA) - Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, güvenlik güçlerinin kontrol noktalarında yaptıkları denetimlerde sürücülerin dur ihtarına mutlaka uyması gerektiğini söyledi.

Vali Balkanlıoğlu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok ilde olduğu gibi Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması kapsamında kentte güvenlik tedbirlerinin arttırıldığını anımsattı.

Valilik kararıyla şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araçların kontrol edilerek arandığını belirten Vali Balkanlıoğlu, "Sürücülerimiz mutlaka güvenlik güçlerimizin ihtarlarına uysunlar. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sürücülerimiz lütfen buna dikkat etsin." dedi.

Polisin kimlik sorması halinde herkesin kimliğini göstermesini de isteyen Vali Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimiz kontrol noktalarında o soğukta, yağmurda, karda kışta biz evimizde üşürken eksi derecelerde kendileri için değil, memleketi için, bizler için duruyorlar. O yüzden ben vali iken, herhangi bir güvenlik görevlisi ‘dur’ deyince hemen duruyorum. Kimliğimi gösteriyorum, Ne kadar böyle ararlarsa ben de memnun oluyorum. Halkımızın da mutlu ve memnun olması lazım. Arama noktasında ‘dur’ ihtarı verilmesine rağmen kaçarsa, güvenlik güçlerinin peşinden ateş etme vurma hakkı var. Dolayısıyla bu insanlar kendi ve çoluk çocuğun hayatını da riske atıyor demektir. Belki ehliyetini unutmuştur, belki bir miktar alkol almıştır. Onun cezası çok daha az. Vatandaşlarımız sırf buna yakalanmamak için kaçıyorlar. Hayatını riske ediyor, bunun farkında ve bilincinde değil. Bu nedenle kim olursa olsun güvenlik güçleri ‘dur’ dediği zaman anında onun komutlarına uymalıdır. Kurallara uymamız aynı zamanda bir vatandaşlık, vatanseverlik görevimizdir."

Türkiye üzerinde büyük oyunların oynandığını dile getiren Vali Balkanlıoğlu, "Bizler birbirimize kenetlenmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Bu sebep yol kenarlarında duran güvenlik güçlerimiz bizim evlatlarımız ve bizim güvenliğimizi için orada. Allah göstermesin polis kontrol noktalarında denetimler sık yapılmazsa, bir şekilde o hainler bomba yüklü araçlarla oralardan geçerek o bombaları patlatsalar birçok insanımızın acı çekmesine, ülkemizin istikrarsızlaşmasına yol açmış olur." ifadelerini kullandı.