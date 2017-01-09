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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan işçi öldü

09 Ocak 2017 Pazartesi, 18:19

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesindeki tünel inşaatında çalışan bir işçi, geri manevra yapan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Denizli Çevreyolu 2. Etap Honaz Dağı Tüneli Cankurtaran çıkışındaki inşaatında çalışan iSeyhan Örs (28), geri manevra yapan iş makinesinin altında kaldı.

Olayı farkeden işçiler, 112 acil sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipler, Örs'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Örs'ün cesedi Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş makinesini kullanan operatör M.Ç, gözaltına alındı.

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