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YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Kırıkkale'deki FETÖ/PDY operasyonu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 18:59

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen örgütün kentteki okullarının 15 hissedarı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'ye ait kapatılan okulların hissedarlarına yönelik operasyonunda adliyeye sevk edilen T.K, H.Ç, E.Ü, M.S.D, H.L, O.A, Ş.Ö, I.S, R.K, E.D, S.Ö, I.K, R.K, E.D. ve S.Ö'nün savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan 15 zanlı tutuklandı.

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