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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan gazetecilik mesleği, insanların sağlıklı haber alabilmesi ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip etmesinin yanında çoğulculuk ve katılımcılığın gelişmesinde de önemli bir işlevi yerine getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'de gazeteciliğin zorluklarına dikkati çekerek, gazetecilerin siyasi baskılardan uzak, tarafsız şekilde görevlerini yerine getirebilmesinin toplumun menfaatleri ve geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Basın mensuplarına çalışma hayatlarında başarı dileyen Seyit Torun, şunları kaydetti:



"Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan gazetecilik mesleği, insanların sağlıklı haber alabilmesi ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip etmesinin yanında çoğulculuk ve katılımcılığın gelişmesinde de önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, toplumu aydınlatmak ve kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi için çalışan bütün emekçi gazetecilerin, gece-gündüz, sıcak-soğuk demeden, çok zor şartlar altında haber peşinde koşan ve görevlerini yerine getirmek adına her türlü güçlüğe göğüs geren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyorum."